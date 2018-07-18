Ürdünlü milletvekilinden başbakana 'Türkiye'den ilham al' çağrısı

Rezzaz h\u00fck\u00fbmetinin bakanl\u0131k program\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere d\u00fczenlenen parlamento oturumlar\u0131nda konu\u015fan milletvekilleri, bakanl\u0131k say\u0131s\u0131n\u0131n fazla oldu\u011fu ele\u015ftirisinde bulundu.\r\n,Zagul, \u00dcrd\u00fcn h\u00fck\u00fbmetinin D\u00fcnya Bankas\u0131'yla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lara dikkati \u00e7ekerek, Ba\u015fbakan Rezzaz'\u0131n T\u00fcrkiye'nin uluslararas\u0131 finans kurumlar\u0131na nas\u0131l bor\u00e7 verebilir bir d\u00fczeye geldi\u011fini \u00f6\u011frenmeye \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 bekledi\u011fini belirtti.\r\n,Di\u011fer bir Milletvekili Kemal ez-Zagul ise, "Ba\u015fbakan\u0131n hemen T\u00fcrkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 ba\u015far\u0131s\u0131ndan dolay\u0131 tebrik edip, sadece 16 bakanl\u0131ktan olu\u015fan bir h\u00fck\u00fbmet kurmas\u0131ndan ilham almas\u0131n\u0131 umuyordum." diye konu\u015ftu.\r\n,\u00dcrd\u00fcnl\u00fc milletvekili Kemal ez-Zagul, Ba\u015fbakan \u00d6mer er-Rezzaz'a T\u00fcrkiye'nin h\u00fck\u00fbmet kurma tecr\u00fcbelerinden ilham alma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n,Milletvekili Muhammed el-Ayasara, "29 bakanl\u0131ktan olu\u015fan bir h\u00fck\u00fbmet kuruldu, T\u00fcrkiye ise 16 bakanl\u0131kla 90 milyonun i\u015flerini y\u00fcr\u00fcten bir h\u00fck\u00fbmet kurdu. Mesele say\u0131 de\u011fil say\u0131n Ba\u015fbakan." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,\u00dcrd\u00fcn'de eski Ba\u015fbakan Hani el-Mulki, tart\u0131\u015fmal\u0131 gelir vergisi yasa tasar\u0131s\u0131na kar\u015f\u0131 d\u00fczenlenen yo\u011fun protestolarda oklar\u0131n h\u00fck\u00fbmete \u00e7evrilmesi \u00fczerine istifa etmi\u015f, Kral Abdullah da E\u011fitim Bakan\u0131 \u00d6mer er-Rezzaz'\u0131 yeni h\u00fck\u00fbmeti kurmakla g\u00f6revlendirmi\u015fti. Rezzaz ve kabine \u00fcyeleri, 14 Haziran'da yemin ederek g\u00f6reve ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.