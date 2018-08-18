Usain Bolt'un forma giyeceği takım belli oldu

D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc atlet Usain Bolt, ge\u00e7en sene atletizmi b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Usain Bolt karar\u0131n\u0131 verdi!,Atletizmi b\u0131rakt\u0131ktan sonra profesyonel olarak futbol oynamak istedi\u011fini belirten isme d\u00fcnyan\u0131n bir\u00e7ok yerinden telif ya\u011fm\u0131\u015ft\u0131.,T\u00fcrk kul\u00fcplerinin de ilgisini \u00e7eken Bolt, T\u00fcrkiye'den de bir\u00e7ok teklif alm\u0131\u015ft\u0131.,Usain Bolt, Avustralya Birinci Futbol Ligi tak\u0131mlar\u0131ndan Central Coast Mariners ile anla\u015fmaya vard\u0131.,Avustralya'n\u0131n Central Coast Mariners tak\u0131m\u0131yla 6 haftal\u0131k deneme s\u00fcresi i\u00e7in prensip anla\u015fmas\u0131na varan d\u00fcnya ve olimpiyat \u015fampiyonu Jamaikal\u0131 atlet Usain Bolt, Sydney'e geldi. ,Havaliman\u0131nda kul\u00fcp y\u00f6neticileri, taraftarlar ve kalabal\u0131k bir medya gurubu taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanan 31 ya\u015f\u0131ndaki rekortmen atlet Usain Bolt, "Ne yapabilece\u011fimi g\u00f6stermek i\u00e7in buraday\u0131m" dedi.,Avustralya'da ne kadar kalmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc konusundaki soruya "Sonsuza dek" cevab\u0131n\u0131 veren Bolt, "Kapasitemi ve ne yapabilece\u011fimi biliyorum, bu y\u00fczden bu bir f\u0131rsat" ifadesini kulland\u0131. ,Ekim ay\u0131nda ba\u015flayacak lig ma\u00e7lar\u0131 \u00f6ncesi anla\u015fma gere\u011fi 6 haftal\u0131k deneme s\u00fcresi ge\u00e7irecek Bolt'un ba\u015far\u0131l\u0131 bulunmas\u0131 halinde en az 1 y\u0131l\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalamas\u0131 bekleniyor.,Olimpiyatlarda 8, d\u00fcnya \u015fampiyonalar\u0131nda ise 11 kez alt\u0131n madalya ald\u0131ktan sonra atletizmi b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kariyerine futbol sahalar\u0131nda devam etme karar\u0131 verdi\u011fini a\u00e7\u0131klayan Bolt, Almanya, Norve\u00e7 ve G\u00fcney Afrika tak\u0131mlar\u0131nda da antrenmanlara \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.,.