Uşak'a gelin geldi, şimdi herkes onu konuşuyor

.,U\u015fakl\u0131 tekstilci M\u00fcnip Yazgan (44), bir y\u0131l \u00f6nce Ukrayna\u2019daki i\u015fyerine gelen avukat Tatiana Ostobenko (22) ile tan\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Birbirlerine a\u015f\u0131k olan Yazgan ile Ostobenko, evlilik karar\u0131 ald\u0131.\r\n,U\u015fak'a gelin geldi! Herkes onu konu\u015fuyor...\r\n,\u00c7ift, \u00f6nce U\u015fak\u2019ta ard\u0131ndan da Ukrayna\u2019da d\u00fc\u011f\u00fcn yapmaya karar verdi. \u00dc\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce Ukrayna\u2019dan U\u015fak\u2019a gelen M\u00fcnip Yazgan ile Tatiana Ostobenko, d\u00fczenlenen nikah t\u00f6reniyle birbirlerine "Evet" deyip, evlendi. \u00c7iftin mutlu g\u00fcnlerinde yak\u0131nlar\u0131 da yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131. U\u015fak\u2019taki nikah k\u0131yan \u00e7ift, Ukrayna\u2019da d\u00fc\u011f\u00fcn yapacak.\r\n,Yazgan, Ukrayna\u2019da tekstil ve deri ticareti yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "E\u015fim, bir arkada\u015f\u0131yla birlikte Ukrayna\u2019daki i\u015fyerime geldi. Orada tan\u0131\u015ft\u0131k ve k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde birbirimize a\u015f\u0131k oldu. Evlenme karar\u0131 al\u0131nca \u00f6nce U\u015fak\u2019ta nikah k\u0131yarak evlendik, Ukrayna\u2019da da d\u00fc\u011f\u00fcn yapaca\u011f\u0131z" dedi.\r\n