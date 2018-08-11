Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı

T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131nda ya\u015fanan ve her ge\u00e7en g\u00fcn giderek b\u00fcy\u00fcyen siyasi krize U\u015fak Belediyesi de d\u00e2hil oldu. ,Belediye, Twitter hesab\u0131ndan ya\u015fanan siyasi krizin ard\u0131ndan medya reklam planlamalar\u0131nda Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube\u2018a ayr\u0131lan b\u00fct\u00e7eyi tamamen kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131nda ya\u015fanan krize bir tepki de U\u015fak Belediyesi\u2019nden geldi. ,Belediyenin resmi Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Bug\u00fcn \u00fclkemizin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 krizden sonra medya reklam planlamam\u0131z\u0131dan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube\u2018a ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z b\u00fct\u00e7eyi tamamen kald\u0131rm\u0131\u015f bulunmaktay\u0131z" denildi.\r\n\r\n,U\u015fak Belediye Ba\u015fkan\u0131 Nurullah Cahan da \u201c\u00dclkemizin \u00fc\u00e7 yan\u0131 denizlerle, her taraf\u0131 d\u00fc\u015fmanlarla \u00e7evrili ama \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edece\u011fiz, y\u0131lmayaca\u011f\u0131z, ba\u015faraca\u011f\u0131z, kazanaca\u011f\u0131z. ,\u0130stikrar devam edecek, T\u00fcrkiye b\u00fcy\u00fcmeye devam edecek. Tehditlere boyun e\u011fmeyece\u011fiz. ,17\/25'te denediler olmad\u0131. 15 Temmuz'da denediler olmad\u0131. \u015eimdi de ekonomimiz \u00fcst\u00fcnden taarruz ba\u015flatt\u0131lar. ,Ne yapal\u0131m? Dolar 6 oldu diye teslim mi olal\u0131m? Boyun mu e\u011felim? ,\u00dclkenin anahtar\u0131n\u0131 ABD'ye mi verelim? Bu \u00fclkeyi eski g\u00fcnlerine g\u00f6t\u00fcrmelerine m\u00fcsaade etmeyece\u011fiz.\u201d diye konu\u015ftu.