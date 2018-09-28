Uşak’ta otobüs kazası: 1 ölü, 26 yaralı

U\u015fak\u2019ta yolcu otob\u00fcs\u00fc ile kamyonetin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu meydana gelen kazada 1 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 26 ki\u015fi de yaraland\u0131.\r\n,Kaza U\u015fak\u2019\u0131n Banaz il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 B\u00fcy\u00fckoturak mevkiinde sabaha kar\u015f\u0131 04:30 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re; U\u015fak\u2019tan Ankara y\u00f6n\u00fcne seyir halinde olan H. H\u00fcseyin Eser idaresindeki 16 ABP 129 plakal\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fc, yine ayn\u0131 y\u00f6nde seyir halinde olan 45 VP 802 plakal\u0131 kamyona arkadan \u00e7arpmas\u0131 sunucu meydana gelen feci kazada otob\u00fcs\u00fcn muavini Kadir Da\u011f (23) olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Yoldan ge\u00e7en ve kazay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar\u0131n durumu g\u00fcvenlik ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirmesi sonucu, olay yerine \u00e7ok say\u0131da ambulans sevk edildi.\r\n, \u0130lk belirlemelere g\u00f6re aralar\u0131nda a\u011f\u0131r yaral\u0131lar\u0131nda bulundu\u011fu toplam 26 ki\u015fi kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131lar. Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.