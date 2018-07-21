Üsküdar'da genç kadını boğarak öldürdü!

\u0130stanbul \u00dcsk\u00fcdar'da dini nik\u00e2hla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kad\u0131n\u0131 bo\u011farak \u00f6ld\u00fcren ki\u015fi kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131.,Sabri Bar\u00e7a sabah saatlerinde ablas\u0131n\u0131 arayarak G\u00fcne\u015f Kara\u00e7uban'\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Yak\u0131nlar\u0131 eve geldiklerinde G\u00fcne\u015f Kara\u00e7uban'\u0131n cans\u0131z bedeni ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Karabu\u00e7an'\u0131n \u00e7ocuklar\u0131 ise annelerinin ba\u015f\u0131nda beklerken bulundu. Cinayet an\u0131nda 10 y\u0131ld\u0131r birlikte oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen \u00e7iftin 8 ve 9 ya\u015f\u0131ndaki 2 erkek \u00e7ocu\u011funun yan odada uyudu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,Yak\u0131nlar\u0131 durumu polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerin incelemesinin ard\u0131ndan Kara\u00e7uban'\u0131n cans\u0131z bedeni Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6nderildi. \r\n\r\n,Cenazenin evden \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda kad\u0131n\u0131n yak\u0131nlar\u0131 sinir krizi ge\u00e7irdi. Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131 bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtilen Sabri Bar\u00e7a'n\u0131 arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.,\u00dcsk\u00fcdar Yavuzt\u00fcrk Mahallesi Pak Sokak'taki olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. ,G\u00fcne\u015f Kara\u00e7uban (32) ve Sabri Bar\u00e7a (52) \u00e7ifti 2 \u00e7ocuklar\u0131yla birlikte 3 katl\u0131 binan\u0131n bodrum kat\u0131nda ya\u015f\u0131yordu.