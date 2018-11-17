Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti! İstanbullular oraya akın etti

37. Uluslararas\u0131 \u0130stanbul Kitap Fuar\u0131'nda hafta sonu yo\u011funlu\u011fu ya\u015fand\u0131. \u0130zdihama d\u00f6n\u00fc\u015fen yo\u011funluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar ya\u015fad\u0131.,T\u00dcYAP Fuar ve Kongre Merkezi-B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece'de ger\u00e7ekle\u015ftirilen fuar kapsam\u0131nda bug\u00fcn de bir\u00e7ok etkinlik ve imza g\u00fcnleri d\u00fczenlendi.,Fuar\u0131n kapan\u0131\u015f\u0131na bir g\u00fcn kala \u00fcnl\u00fc yazarlar, kitapseverlerle bir araya gelirken, \u00e7o\u011funlu\u011funu \u00f6\u011frencilerin ve gen\u00e7lerin olu\u015fturdu\u011fu ziyaret\u00e7iler, zaman zaman kalabal\u0131k nedeniyle y\u00fcr\u00fcmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti.,Ayr\u0131ca, yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan 800 yay\u0131nevi ve sivil toplum kurulu\u015funun kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 fuar\u0131n \u00f6n\u00fcnde ve D-100 kara yolunda uzun ara\u00e7 kuyruklar\u0131 olu\u015ftu.,Hafta sonu olmas\u0131 nedeniyle \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi fuar\u0131n d\u00fczenlendi\u011fi Beylikd\u00fcz\u00fc'ndeki T\u00dcYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne ak\u0131n etti. Ara\u00e7 yo\u011funlu\u011funun yan\u0131 s\u0131ra fuar merkezinin \u00f6n\u00fcnde bulunan \u00fcst ge\u00e7itte yo\u011funluk ya\u015fand\u0131.,\u0130zdihama d\u00f6n\u00fc\u015fen yo\u011funluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar ya\u015fad\u0131. \u00dcst ge\u00e7itte yo\u011funluk ya\u015fan\u0131nca \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi D-100'den kar\u015f\u0131ya ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Panel, s\u00f6yle\u015fi, \u015fiir dinletisi ve \u00e7ocuk at\u00f6lyelerinden olu\u015fan 300 k\u00fclt\u00fcr etkinli\u011finin yer ald\u0131\u011f\u0131 37. Uluslararas\u0131 \u0130stanbul Kitap Fuar\u0131 yar\u0131n sona erecek., \u00dcst ge\u00e7itte yo\u011funluk ya\u015fan\u0131nca \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi D-100'den kar\u015f\u0131ya ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Polis, D-100'\u00fc trafi\u011fe kesti, vatanda\u015flar yoldan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7ti.,.,Polis, D-100'\u00fc trafi\u011fe kesti, vatanda\u015flar yoldan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7ti., Fuar alan\u0131na metrob\u00fcs\u00fcn yan\u0131 s\u0131ra di\u011fer toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131yla gelenler de hem D-100 kara yolu \u00fczerinde hem de fuar giri\u015finde yo\u011funlu\u011fa yol a\u00e7t\u0131.