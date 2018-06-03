Usta oyuncu hayatını kaybetti

Ye\u015fil\u00e7am'dan bir y\u0131ld\u0131z daha kayd\u0131.,Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n usta oyuncular\u0131ndan Selahattin F\u0131rat'\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Ac\u0131 haberi ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay duyurdu.,Bir\u00e7ok filmde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan usta oyuncu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Ac\u0131 haberi Twitter adresinden duyuran ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay, \u00fcnl\u00fc oyuncunun 2015 y\u0131l\u0131nda da yo\u011fun bak\u0131ma kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.,Akay, \u201cKemal Sunal filmlerinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 unutulmaz karakterlerle hat\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z, Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta oyuncusu Selahattin F\u0131rat\u2019\u0131 kaybettik. 2015 y\u0131l\u0131nda yo\u011fun bak\u0131ma kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftum. Daha sonra sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fmu\u015ftu. Maalesef ac\u0131 haber bu sabah geldi. Mek\u00e2n\u0131 cennet olsun.\u201d ifadelerini kullanarak usta oyuncunun son foto\u011fraflar\u0131ndan birini de payla\u015ft\u0131.\r\n,1 Ocak 1926 tarihinde Ankara'da do\u011fan Selahattin F\u0131rat Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc filminde yer ald\u0131. ,Yak\u0131n zamanda da oyunculu\u011fu b\u0131rakmayan F\u0131rat, Akasya Dura\u011f\u0131, Hem\u015fo, \u0130ki Aile, S\u0131rlar D\u00fcnyas\u0131 gibi dizi ve filmlerde oyunculu\u011fa devam etti.,Selahattin F\u0131rat T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n en \u00f6nemli karakter oyuncular\u0131ndan birisidir.