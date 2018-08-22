Usta oyuncunun içler acısı hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

G\u00f6sterime 21 Eyl\u00fcl'de girecek olan, Umut K\u0131rca, \u00d6mer P\u0131nar ve Ya\u015far Arak'\u0131n senaryosunu yazd\u0131\u011f\u0131 'B\u00fcc\u00fcr', annesini bulmaya \u00e7al\u0131\u015fan bir delikanl\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 maceralar\u0131 hik\u00e2ye ediniyor.,.,Filmin afi\u015fi...,Usta oyuncu Taner Barlas, 'B\u00fcc\u00fcr' adl\u0131 sinema filminde sokak k\u00f6pekleriyle arkada\u015fl\u0131k eden evsiz bir adam\u0131 canland\u0131racak. Usta oyuncu rol\u00fcne parklarda yatarak haz\u0131rlan\u0131yor.,Habert\u00fcrk'\u00fcn haberine g\u00f6re, Taner Barlas, 'B\u00fcc\u00fcr'deki rol\u00fcne parklarda sabahlayarak haz\u0131rland\u0131. 71 ya\u015f\u0131ndaki Barlas, \u00e7ekimler s\u0131ras\u0131nda da s\u0131cak havaya ra\u011fmen \u0130stanbul sokaklar\u0131nda kilometrelerce ko\u015farak i\u015fine olan ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve sayg\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi.,Taner Barlas'\u0131n sokak k\u00f6pekleriyle arkada\u015fl\u0131k eden, parklarda yatan 'Profes\u00f6r'\u00fc canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 'B\u00fcc\u00fcr'\u00fc Levent K\u0131rca'n\u0131n o\u011flu Umut K\u0131rca y\u00f6netirken filmin ba\u015frollerinde Berat Efe Parlar, Seren \u015eirince, Se\u00e7kin \u00d6zdemir, Hamdi Kahraman, Ali R\u0131za Tanyeli, Durul Bazan, \u00dcmit Erdim ve Dolunay Soysert yer ald\u0131.,Usta oyuncunun bu halini g\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011fruyor...