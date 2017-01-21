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Euro 2016
Usta oyuncuya sevenlerinden duygusal veda
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Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören usta oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti.
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