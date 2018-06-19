Usta sanatçı hayatını kaybetti

Usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi az \u00f6nce duyuruldu.\r\n,Besteleriyle tan\u0131nan \u00fcnl\u00fc Bozlak ustas\u0131 sanat\u00e7\u0131 Muammer \u00d6zta\u015f, 3 g\u00fcnd\u00fcr yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Ac\u0131 haberi \u00fcnl\u00fc ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay, sosyal medya hesab\u0131ndan duyurdu.\r\n,Akay, \u201cT\u00fcrk\u00fclerin yine boynu b\u00fck\u00fck kald\u0131! Bozlak ustas\u0131 duayen sanat\u00e7\u0131 Muammer \u00d6zta\u015f\u2019\u0131, 1 saat \u00f6nce kaybettik.\r\n,3 g\u00fcnd\u00fcr yo\u011fun bak\u0131mda verdi\u011fi ya\u015fam m\u00fccadelesine yenik d\u00fc\u015fen \u00d6zta\u015f\u2019\u0131n cenazesi, yar\u0131n 20 Haziran \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc, ikindin namaz\u0131na m\u00fcteakip Aksaray Sar\u0131yah\u015fi Sipahiler K\u00f6y\u00fc\u2019nde defnedilecektir.\r\n,De\u011ferli \u00fcstad\u0131m\u0131z, yeni alb\u00fcm\u00fcn\u00fc haz\u0131rlam\u0131\u015ft\u0131 ve bug\u00fcnlerde \u00e7\u0131karacakt\u0131. Mekan\u0131 cennet olsun in\u015fallah.\u201d ifadelerini kulland\u0131 ve usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n