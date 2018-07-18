Usta sanatçı Hayri Dev hayatını kaybetti

UNESCO taraf\u0131ndan Ya\u015fayan \u0130nsan Hazinesi K\u00fclt\u00fcrel Miras Ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131s\u0131 se\u00e7ilen, \u00fc\u00e7 telli cura ustas\u0131 Hayri Dev, 85 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Hayri Dev \u00f6ld\u00fc m\u00fc, ka\u00e7 ya\u015f\u0131nda \u00f6ld\u00fc, kimdir? UNESCO taraf\u0131ndan 10 y\u0131l \u00f6nce \u2019Ya\u015fayan \u0130nsan Hazinesi K\u00fclt\u00fcrel Miras Ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131s\u0131\u2019 se\u00e7ilen Hayri Dev, bir s\u00fcredir tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Pamukkale \u00dcniversitesi (PA\u00dc) Hastanesi\u2019nde 85 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Dev\u2019in cenazesinin bug\u00fcn ikindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131 sonras\u0131 \u00c7ameli G\u00f6k\u00e7eyaka Mahallesi Boyal\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,1933 y\u0131l\u0131nda Denizli'nin \u00c7ameli il\u00e7esinin G\u00f6k\u00e7eyaka k\u00f6y\u00fcnde do\u011fdu. Yoksul da\u011f k\u00f6y\u00fcnde, y\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flad\u0131ktan k\u0131sa bir s\u00fcre sonra ailenin en \u00f6nemli mal varl\u0131\u011f\u0131 olan birka\u00e7 ke\u00e7inin pe\u015fine d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Da\u011flarda yank\u0131lanan yan\u0131k kaval sesine, d\u00fc\u011f\u00fcnlerde dinledi\u011fi \u00fc\u00e7 telli saza g\u00f6n\u00fcl verdi. ,Hayri Dev hi\u00e7 okula gitmedi. Okuma yazmay\u0131 okula giden bir arkada\u015f\u0131ndan \u00f6\u011frendi. ,Cura denilen 3 telli \u00e7alg\u0131y\u0131 \u00f6\u011frenip, s\u00f6ylemeye o y\u0131llarda ba\u015flad\u0131. ,Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 G\u00f6k\u00e7eyaka K\u00f6y\u00fcn eski ismi ta\u015f\u0131yan Mas\u0131t K\u0131r\u0131\u011f\u0131 denilen dokuz sekizlik mahalli ezgileri \u00e7alan ve s\u00f6yleyen bir usta oldu.\r\n\r\n,\u0130kisi erkek, \u00fc\u00e7\u00fc k\u0131z be\u015f \u00e7ocu\u011fu olan Hayri Dev ailesinden habersiz elindeki \u00fc\u00e7 telli saz\u0131 ve \u00e7am d\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc hi\u00e7 b\u0131rakmad\u0131. ,Evlere gidip yarenlik yapt\u0131, d\u00fc\u011f\u00fcnlerde insanlar\u0131 e\u011flendirdi. Ormanda, da\u011flarda \u00e7obanlar i\u00e7in \u00e7ald\u0131, s\u00f6yledi. ,Zaman b\u00f6yle ge\u00e7ti. Taa ki, 1992'ye kadar. 1992 y\u0131l\u0131nda hayat\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirecek bir olay oldu. Frans\u0131z Jerome Cler \u0130spanya'da duydu\u011fu bir ba\u011flama sesinin b\u00fcy\u00fcs\u00fcne kap\u0131larak T\u00fcrkiye'ye geldi. ,Bin 500 metre y\u00fckseklikteki \u00c7ameli ve Fethiye da\u011flar\u0131nda uzunca bir s\u00fcre bu sesin kayna\u011f\u0131n\u0131 bulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken y\u00f6renin k\u00fclt\u00fcr\u00fc hakk\u0131nda 350 sayfal\u0131k bir tez haz\u0131rlad\u0131. Sorbonne \u00dcniversitesi'nin Etimoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nden do\u00e7entlik almas\u0131 da bu tezle oldu. Cler, T\u00fcrkiye'ye i\u015fte bu tarihte geldi. Hayri Dev'i buldu. Dinledi\u011fi ses, Dev'in elindeki \u00fc\u00e7 telli saza aitti. Daha sonra 15 ki\u015filik bir Frans\u0131z ekibi tekrar k\u00f6ye geldi. Dev'in hayat\u0131 'Ormanlar Arkas\u0131' adl\u0131 belgesel filmle anlat\u0131ld\u0131. Frans\u0131z m\u00fczikologlar \u00fc\u00e7 defa \u00fclkelerine konser verdirtmek \u00fczere \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131lar. Hatta bir Frans\u0131z her y\u0131l Dev'den ders almak \u00fczere, \u00c7ameli'ne kadar geliyor; belgesel \u00e7ekimler yap\u0131yordu.\r\n\r\n,Birka\u00e7 defa yurt d\u0131\u015f\u0131na da giden Hayri Dev'e \u2018Koca Usta' diyorlar. 'Koca Usta' lakab\u0131n\u0131 elinden her i\u015f geldi\u011fi i\u00e7in alm\u0131\u015f. ,Marangozluk, terzilik (ba\u015f\u0131ndaki \u015fapkay\u0131 kendisi yapm\u0131\u015f), ayakkab\u0131c\u0131l\u0131k gibi i\u015flerin elinden geldi\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. \u2018Elin yapaca\u011f\u0131 her \u015feyi yapar\u0131m' diyor ve devam ediyor: \u2018Ama hi\u00e7birini yapmak istemedim. \u00c7\u00fcnk\u00fc ben \u00e7oban\u0131m ve m\u00fczisyenim. \u00c7alg\u0131c\u0131l\u0131ktan \u00e7ok a\u00e7 kald\u0131\u011f\u0131m oldu ama hi\u00e7bir zaman ondan ayr\u0131lmad\u0131m.' \u00c7ameli Halk E\u011fitimi Merkezi'nin olu\u015fturdu\u011fu 10 ki\u015filik grup i\u00e7inde \u00fc\u00e7telli cura ve \u00e7am d\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc \u00e7ald\u0131. 2004'de Ankara'da, 2005'de \u0130stanbul'da K\u00fclt\u00fcr Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 Halk Oyunlar\u0131 \u015f\u00f6lenlerine, 2007 \u0130zmir \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn davetlisi olarak bu grubu i\u00e7inde bulundu.,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti...