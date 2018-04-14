Usta sanatçı Tülin Korman hayatını kaybetti | Tülin Korman kimdir?

\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Onur Akay, T\u00fcrk sanat m\u00fczi\u011finin efsane sesi T\u00fclin Korman\u2019\u0131n vefat etti\u011fini duyurdu.\r\n,Ar\u015fivinden T\u00fclin Korman\u2019\u0131n k\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fck foto\u011fraf\u0131 ile 1960 y\u0131l\u0131nda \u00e7ekilmi\u015f bir konser foto\u011fraf\u0131n\u0131 da payla\u015fan Onur Akay, \u201cB\u00fcy\u00fck bir sesi, usta bir sanat\u00e7\u0131y\u0131 ve ger\u00e7ek bir efsaneyi, T\u00fcrk sanat m\u00fczi\u011finin dev ismi T\u00fclin Korman\u2019\u0131 kaybettik.,M\u00fczi\u011fe olan tutkusu nedeniyle \u0130n\u00f6n\u00fc K\u0131z Lisesi'ne giderken 1951'de \u0130stanbul Belediye Konservatuar\u0131'n\u0131n s\u0131navlar\u0131na giren Korman, \u00fcst\u00fcn ba\u015far\u0131s\u0131ndan dolay\u0131 e\u011fitimine be\u015f y\u0131ll\u0131k konservatuvar\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131f\u0131ndan ba\u015flad\u0131.,1953 y\u0131l\u0131nda TRT Radyosu'nun s\u0131navlar\u0131n\u0131 kazanan Korman, radyoda ilk olarak Bat\u0131 M\u00fczi\u011fi icra etmeye ba\u015flad\u0131.,E\u011fitimi boyunca \u00fcnl\u00fc besteci M\u00fcnir Nurettin Sel\u00e7uk'un asistanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapan Korman, Madam Rosenthal'dan Bat\u0131 m\u00fczi\u011fi dersi ald\u0131. \r\n,1967'ye dek solo ve koro programlar\u0131nda sanat\u0131n\u0131 icra eden Korman, ayn\u0131 y\u0131l Ulvi Erg\u00fcner taraf\u0131ndan TRT Radyosu'nda koro \u015fefli\u011fine getirildi. ,T\u00fcrk sanat m\u00fczi\u011fi sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay\u2019dan ac\u0131 bir haber geldi.,Kederli ailesinin, sevenlerinin ve sanat d\u00fcnyas\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131 sa\u011folsun.\u201difadelerini kulland\u0131.\r\n,Hocas\u0131 M\u00fcnir Nurettin Sel\u00e7uk'un, "\u00c7ok Bat\u0131'ya d\u00f6n\u00fcks\u00fcn. T\u00fcrk M\u00fczi\u011fi'ne hizmet et" demesi, sesi soprano ve Bat\u0131 M\u00fczi\u011fi'ne \u00e7ok yatk\u0131n olan Korman'\u0131n rotas\u0131n\u0131 T\u00fcrk Sanat M\u00fczi\u011fi'ne \u00e7evirmesine neden oldu. \r\n,1986'ya dek radyoda hocal\u0131k yapan Korman, ayn\u0131 y\u0131l \u0130T\u00dc Devlet Konservatuvar\u0131'nda repertuvar hocas\u0131 olarak g\u00f6reve ba\u015flad\u0131.\r\n,Akay, Twitter adresinden T\u00fcrk sanat m\u00fczi\u011finin efsane sesi T\u00fclin Korman\u2019\u0131n vefat etti\u011fini duyurdu!\r\n