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YKS Tercih Sonuçları SORGULA | ÖSYM Giriş AİS SORGULAMA Sayfası YKS ÜNİVERSİTE Tercih Sonuçlarıi TIKLAa ÖĞRENn
YAŞAM
-
İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun yüzde 50’si tamamlandı
EKONOMİ
-
Fed'deki tartışmaya Beyaz Saray da katıldı
YAŞAM
-
O çiftliğe komşu olanlarda büyük panik!
DÜNYA
-
AB'den Trump'a uyarı: Hızla cevap vermeye hazırız
DÜNYA
-
Merkel'den büyük gaf!
YAŞAM
-
Mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı
GÜNDEM
-
Suriye-Kamışlı'da askeri hareketlilik devam ediyor
GÜNDEM
-
Dört yaşındaki oğlunu öldüren annenin ifadesinde kan donduran detaylar
MAGAZİN
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TRT'nin kovboy filmleri kaldırıldı mı?
DÜNYA
-
4 ülke Türkiye’ye karşı birleşti, ABD casusluğa başladı! Denizden kuşatma planları...
SPOR
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İlkay Gündoğan'dan ortalığı ayağa kaldıracak Mesut Özil açıklaması
EKONOMİ
-
Türk bankada ilk robot işe başladı
DÜNYA
-
Donald Trump: Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz
GÜNDEM
-
Bakan Soylu gerçekte kime 'paçoz' dedi?
EKONOMİ
-
Amerikalı fonun dikkat çeken Türk tahvilleri kararı
DÜNYA
-
Türkiye'den Macron'a cevap
DÜNYA
-
Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor...
DÜNYA
-
İdlib'de fırtına kopmak üzere! Savaşın ayak sesleri...
SPOR
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Takım değiştiriyor! Volkan'ı çok kızdıracak transfer
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
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Utancından yüzünü böyle gizledi!
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İstanbul'dan Samsun'a gelmişti...
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