Uydu görüntüleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı!

\u00c7in'in Sincan Uygur \u00d6zerk B\u00f6lgesi'ndeki y\u00fcz binlerce Uygur'un tutuldu\u011fu iddia edilen "siyasi e\u011fitim kamplar\u0131n\u0131n", uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerine g\u00f6re geni\u015fledi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Uzmanlar taraf\u0131ndan Planet Labs isimli \u015firketin uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri \u00fczerinde yap\u0131lan de\u011ferlendirme sonucunda, Sincan'daki "siyasi e\u011fitim kamplar\u0131"n\u0131n b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc belirlendi. ,Uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde kamplardaki in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fi, gazete muhabirlerinin kas\u0131m ay\u0131ndaki ziyaretinden bu yana Ka\u015fgar kenti yak\u0131nlar\u0131ndaki bir kamp\u0131n iki kat geni\u015fledi\u011fi belirtildi. ,Uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde, Sincan Uygur \u00d6zerk B\u00f6lgesi'ndeki Turfan vilayetinde yakla\u015f\u0131k 5 metre y\u00fcksekli\u011finde duvarlar\u0131 olan merkeze, ge\u00e7en y\u0131l hazirandan bu yana yeni binalar eklendi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,ABD'li yetkililer ve Birle\u015fmi\u015f Milletler uzmanlar\u0131, yakla\u015f\u0131k 1 milyon ki\u015finin bu siyasi e\u011fitim kamplar\u0131nda tutuldu\u011funu ifade ediyor. ,\u00d6zellikle Uygurlar\u0131 hedef alan \u00c7in'in, toplama kamp\u0131 program\u0131n\u0131 geni\u015fletti\u011fi savunulan haberde, \u00c7in d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan \u00e7ok say\u0131da Uygur, akrabalar\u0131n\u0131n ya bu kamplardayken ya da serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131ktan sonra \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia etti.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce bu kamplarda kalan 6 Uygur, gazeteye yapt\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda, sandalyelere ba\u011fland\u0131klar\u0131n\u0131, sorguland\u0131klar\u0131n\u0131, kendilerine do\u011fru d\u00fczg\u00fcn yiyecek verilmedi\u011fini anlatt\u0131. ,Soyad\u0131n\u0131 vermek istemeyen 22 ya\u015f\u0131ndaki Ablikim, "Bizlere din diye bir \u015fey olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler" dedi.\r\n\r\n,Kampta bir s\u00fcre kalan ve ad\u0131n\u0131 vermek istemeyen ba\u015fka bir Uygur, kendilerine dua edemeyecekleri, yanlar\u0131nda Kur'an-\u0131 Kerim bulunduramayacaklar\u0131n\u0131n s\u00f6ylendi\u011fini aktararak, ramazan ay\u0131nda oru\u00e7 tutmalar\u0131na da izin verilmedi\u011fini dile getirdi.\r\n\r\n,\u0130smini vermek istemeyen ba\u015fka bir Uygur da derslerde \u00c7in Kom\u00fcnist Partisi'nin belgelerinin okutuldu\u011funu, Devlet Ba\u015fkan\u0131 \u015ei Cinping ile ilgili videolar izletildi\u011fini ayr\u0131ca g\u00fcnde neredeyse 4 saat boyunca mar\u015f s\u00f6ylemeye zorland\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Ablikim, Kazakistan'da uluslararas\u0131 ili\u015fkiler b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde e\u011fitim g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc s\u0131rada Turfan polisi taraf\u0131ndan telefonla arand\u0131\u011f\u0131n\u0131, polisin kendisine e\u011fer Sincan'a d\u00f6nmezse ailesinin baz\u0131 sorunlarla kar\u015f\u0131la\u015fabilece\u011fini s\u00f6yledi\u011fini aktard\u0131. ,Sincan'a d\u00f6ner d\u00f6nmez Turfan yak\u0131nlar\u0131ndaki kampa g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc dile getiren Ablikim, "Orada sandalyeye ba\u011fl\u0131 bir \u015fekilde g\u00fcnlerce sorguland\u0131m. Bana yurt d\u0131\u015f\u0131ndayken dini gruplara dahil olup olmad\u0131\u011f\u0131m\u0131 sordular. Ben de 'Hay\u0131r' dedim" ifadelerini kulland\u0131. Daha sonra di\u011fer tutuklular\u0131n aras\u0131na konuldu\u011funu belirten Ablikim, her g\u00fcn sabah saat 05.00'te uyand\u0131r\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131 ve 45 dakika boyunca ko\u015ftuklar\u0131n\u0131 belirterek, daha sonra "Kom\u00fcnist Parti iyidir" diye ba\u011f\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\n,Finlandiya'da doktor Murat Harri Uygur, ge\u00e7en y\u0131l 57 ya\u015f\u0131ndaki annesinin "vatanda\u015fl\u0131k bilgisi" \u00f6\u011frenmesi amac\u0131yla Turfan yak\u0131nlar\u0131nda "okula" g\u00f6nderildi\u011fini \u00f6\u011frendi\u011fini, daha sonra da babas\u0131n\u0131n ba\u015fka bir kampa g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. ,Turfan kenti polisi ise konuya ili\u015fkin sorular\u0131 cevaps\u0131z b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\n,Anne ve babas\u0131ndan o g\u00fcnden beri haber alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Uygur, "Sanki kara delik gibi. \u0130nsanlar oraya giriyor, fakat \u00e7\u0131kam\u0131yor" de\u011ferlendirmesinde bulundu. ,Rehim, "Sadece onun vefat etti\u011fini biliyoruz. Bize cesedini g\u00f6stermediler, cesedini bize vermediler" dedi.\r\n\r\n,Kanada'da ya\u015fayan 34 ya\u015f\u0131ndaki Adalet Rehim, 63 ya\u015f\u0131ndaki kay\u0131nvalidesi Adalet Teyip'in Turfan'da kampta sorgu s\u0131ras\u0131ndahayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini \u00f6\u011frendi\u011fini belirterek, kay\u0131nvalidesinin sa\u011fl\u0131k durumunun, kampa g\u00f6t\u00fcr\u00fclmeden \u00f6nce iyi oldu\u011funu dile getirdi. ,Zenz, Sincan'\u0131n baz\u0131 b\u00f6lgelerinde yerel y\u00f6neticilerin 2014'ten beri "e\u011fitim yoluy