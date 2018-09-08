Uygulama başladı! İkinci el araç satışında yeni dönem

Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n "\u0130kinci El Motorlu Kara Ta\u015f\u0131tlar\u0131n\u0131n Ticareti Hakk\u0131nda Y\u00f6netmelikte De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmeli\u011fi" Resmi Gazete'de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi.,B\u00f6ylece ikinci el ara\u00e7 sat\u0131\u015f\u0131nda yeni bir d\u00f6nem ba\u015flam\u0131\u015f oldu!,Buna g\u00f6re, ikinci el motorlu kara ta\u015f\u0131t\u0131 ticaretiyle i\u015ftigal eden ger\u00e7ek ki\u015fi tacirlerle esnaf ve sanatkarlar\u0131n kendileri, ticaret \u015firketleriyle di\u011fer t\u00fczel ki\u015fi tacirlerin temsile yetkili ki\u015filerinden en az biri, \u015fubelerde ise \u015fube m\u00fcd\u00fcr\u00fc motorlu kara ta\u015f\u0131tlar\u0131 al\u0131m sat\u0131m sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterlili\u011fine dayal\u0131 mesleki yeterlilik belgesi edinecek.,\u0130\u015fletmede pazarlama ve sat\u0131\u015f personeli olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan ki\u015filer, motorlu kara ta\u015f\u0131tlar\u0131 al\u0131m sat\u0131m sorumlusu (Seviye 5) veya motorlu kara ta\u015f\u0131tlar\u0131 al\u0131m sat\u0131m dan\u0131\u015fman\u0131 (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayal\u0131 mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olacak.,\u0130kinci el otomobil veya arazi ta\u015f\u0131t\u0131 sat\u0131\u015f\u0131ndan hemen \u00f6nce ekspertiz raporu al\u0131nacak.,Bu ki\u015filerin orta\u00f6\u011fretim ve y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131n\u0131n motorlu kara ta\u015f\u0131t\u0131 ticaretiyle ilgili alanlar\u0131ndan veya bunlara denkli\u011fi kabul edilen yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki \u00f6\u011fretim kurumlar\u0131ndan mezun olmalar\u0131 durumunda mesleki yeterlilik belgesi \u015fart\u0131 aranmayacak.,Raporda asgari olarak T\u00fcrk Standardlar\u0131 Enstit\u00fcs\u00fc taraf\u0131ndan belirlenen standartta yer alan hususlara yer verilecek. Rapor 5 y\u0131l s\u00fcreyle saklanacak.,S\u00f6z konusu ta\u015f\u0131tlar\u0131n motor, \u015fanz\u0131man, tork konvert\u00f6r\u00fc, diferansiyel ve elektrik sistemi, sat\u0131\u015f tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara ta\u015f\u0131t\u0131 ticaretiyle i\u015ftigal eden i\u015fletmenin garantisi alt\u0131nda olacak. (AA)