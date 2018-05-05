Uykuya dalma süreniz 15 dakikayı geçiyorsa dikkat!

Uykuya dalma s\u00fcreniz 15 dakikay\u0131 ge\u00e7iyorsa dikkat!,Yrd.Do\u00e7.Dr. Onur Okan Demirci, "Uyku ritminizi ayarlay\u0131n; yat\u0131\u015f ve kalk\u0131\u015f saatlerinizi olabildi\u011fince benzer tutmaya \u00e7al\u0131\u015fmak uyku ritminizi tutturmak a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemlidir. En az\u0131ndan beynimizin uyku s\u00fcresini ayarlayabilmesi i\u00e7in hafta i\u00e7i, hafta sonu ya da tatil g\u00fcnleri fark etmeksizin hep ayn\u0131 saatte kalk\u0131lmal\u0131d\u0131r. Uykudan \u00f6nce egzersiz yapmay\u0131n; uykuya dalma a\u015famas\u0131nda zihninizin dingin olmas\u0131 gereklidir. Aktif davranan ya da d\u00fc\u015f\u00fcnen birinin uykuya dalmas\u0131 beklenemez. Bu y\u00fczden gece uyumadan hemen \u00f6nce s\u0131k\u0131 egzersiz yapt\u0131ysan\u0131z, i\u015fleriniz bitmeden ya da akl\u0131n\u0131zda sorunlarla ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerle yata\u011fa girdiyseniz e\u011fer uykuya dalma s\u00fcreniz artacakt\u0131r. Egzersizinizi sabah ya da g\u00fcn i\u00e7inde yapmak faydal\u0131 olabilir. Zihin dolulu\u011fu i\u00e7inse; i\u015flerinizi yapma konusunu uyku d\u00fczeninize g\u00f6re organize edebilirsiniz. Sorunlar, g\u00fcndelik i\u015fler ve yap\u0131lacaklar akl\u0131n\u0131zda d\u00f6n\u00fcp duruyorsa bunlar\u0131 bir ka\u011f\u0131da yaz\u0131p, yata\u011fa girebilirsiniz. E\u011fer sorunlar ki\u015filer aras\u0131, gelecek veya ge\u00e7mi\u015fle ilgiliyse uykunuzdan \u00e7alarak o sorunu hemen halledemeyece\u011finizi kendinize s\u00f6yleyebilirsiniz. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve yeterli uykuyla belki de \u00e7\u00f6z\u00fcm bulma \u015fans\u0131n\u0131z artacakt\u0131r" dedi., Size uygununu ayarlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131n. Uyand\u0131ktan sonra daha fazla yatakta kalmay\u0131n; hepimizin kendini dinlenmi\u015f hissetti\u011fi bir uyku s\u00fcresi vard\u0131r. Genelde bu uyku s\u00fcresi eri\u015fkinlerde 6-9 saat aras\u0131 olarak bilinse de ki\u015fisel farkl\u0131l\u0131klar g\u00f6r\u00fclebilir. Uykumuzu ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda g\u00f6zlerimiz a\u00e7\u0131l\u0131r ve o an kendimizi gayet din\u00e7 hissederiz. Sonras\u0131nda 'Daha erken', 'Biraz daha uyusam ne olur ki?', 'D\u00fcn az uyumu\u015ftum, telafi edeyim' gibi c\u00fcmlelerle uyumaya devam etmek, ama\u00e7lad\u0131\u011f\u0131m\u0131z gibi bizi daha din\u00e7 ve dinlenmi\u015f hale getirmeyecektir. Yatakta bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik aletler kullanmay\u0131n; uyudu\u011fumuz yerde uyumak ve cinsel hayat d\u0131\u015f\u0131nda aktivitede bulunmamak \u00f6nemlidir. ,Uykuya dalma s\u00fcresinin 15 dakikay\u0131 ge\u00e7iyorsa ki\u015finin kendini zorlamas\u0131 gerekti\u011fini kaydeden Dr. Demirci, "E\u011fer 15 dakikad\u0131r uyuyam\u0131yorsan\u0131z yatakta daha fazla vakit ge\u00e7irerek huzurla uyudu\u011funuz o ortam\u0131 kendinize bir eziyet alan\u0131 haline getirmeyin.,Bunun yerine yataktan kalk\u0131p sizi \u00e7ok hareketlendirmeyecek ve daha uyan\u0131k hale getirmeyecek aktivitelerle u\u011fra\u015fabilirsiniz. \u00d6rnek olarak; \u0131l\u0131k bir du\u015f alabilir, fazlaca de\u011ferlendirme yapman\u0131z\u0131 gerektirmeyecek bir \u015fey izleyebilir, kitap okuyabilir ya da dinlendirici m\u00fczikler dinleyebilirsiniz. Uykunuz geldi\u011finde tekrar yata\u011fa ge\u00e7ip, g\u00f6zlerinizi kapat\u0131p sakin ve huzurlu bir resmi ya da durumu hayal etmek sizi rahatlatacakt\u0131r. ,E\u011fer en az 15 dakika kadar yine uyuyamad\u0131ysan\u0131z tekrar kalk\u0131n. Gece yatmadan \u00f6nce kafeinli i\u00e7ecekler t\u00fcketmeyin; kafein, nikotin, tein vb. gibi uyar\u0131c\u0131 maddeler i\u00e7eren; kahve, \u00e7ay, enerji i\u00e7ecekleri, sigara kullan\u0131m\u0131, alkol, baz\u0131 a\u011fr\u0131 kesiciler ve asitli i\u00e7ecekleri \u00f6zellikle uykusuzluk durumu olan ki\u015filer olabildi\u011fince t\u00fcketmemeye \u00f6zen g\u00f6stermelidir. E\u011fer kullan\u0131l\u0131yorsa da g\u00fcnd\u00fcz saatlerinde t\u00fcketilmelidir. \u00c7\u00fcnk\u00fc beyin ne kadar aktif \u00e7al\u0131\u015f\u0131rsa uyumak o kadar zorla\u015f\u0131r" ifadelerini kulland\u0131.,G\u00fcnd\u00fczleri \u015fekerleme yap\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fini belirten Dr. Demirci, "G\u00fcn i\u00e7inde uyumamak, az\u0131c\u0131k g\u00f6z dinlendirmemek, k\u0131sac\u0131k bir g\u00fczellik uykusuna yatmamak uyku d\u00fczenini kurmak i\u00e7in \u00f6nemlidir. K\u0131sa uykular ne yaz\u0131k ki gece uykunuzdan uzun saatler \u00e7alabilmektedir. ,Bitki \u00e7aylar\u0131yla uyumaya \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131n; uyku vermesi i\u00e7in s\u0131k kullan\u0131lan \u00e7aylar, bitkiler, k\u00f6kler san\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kadar fazla etkin de\u011fildir. Bu tarz \u00e7ay ve bitiklerin rahatlatma etkisi olsa da sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir uyku i\u00e7in \u00f6ncelikli olarak bu \u00f6nerilerin uygulanmas\u0131 gerekir. ,T\u00fcm bunlara ra\u011fmen uyuyam\u0131yorsan\u0131z uzman deste\u011fi al\u0131n; e\u011fer bu \u00f6nerilere ra\u011fmen uyku durumunuz k\u00f6t\u00fcle\u015fiyorsa