Uyuşturucu batağına saplanmıştı! Eski Türkiye güzeli garson oldu

2014 y\u0131l\u0131nda kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 narkotik olay sonras\u0131 modellik kariyeri biten Senem Kuyucuo\u011flu, kendine yeni bir hayat kurdu.\r\n\r\n,M\u00fc\u015fterilere servis yaparken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen Senem Kuyucuo\u011flu (28), muhabirlerin sorular\u0131na \u015fu yan\u0131t\u0131 verdi: \r\n\r\n,Arkada\u015f\u0131m\u0131n d\u00fckkan\u0131nda da bir \u015feyler \u00f6\u011frenmek i\u00e7in i\u015fe ba\u015flad\u0131m. Burada garsonluktan temizli\u011fe her \u015feyi yap\u0131p meslek \u00f6\u011freniyorum. Bundan gocunmuyorum. Net bir \u00fccret konu\u015fmad\u0131k ama al\u0131nan para herhalde benim bir g\u00fcnl\u00fck yeme\u011fimi zor \u00e7\u0131kart\u0131r. Akl\u0131m parada da de\u011fil, buradan alaca\u011f\u0131m \u00fccretin bir k\u0131sm\u0131n\u0131 hayvanlara ba\u011f\u0131\u015flayaca\u011f\u0131m.\u201d\r\n\r\n,28 ya\u015f\u0131ndaki eski manken, amac\u0131n\u0131n ileride kendi mekan\u0131n\u0131 a\u00e7mak oldu\u011funu ifade etti: \u201cBen kendime d\u00fckkan a\u00e7may\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. ,Muhabirlere kendi elleriyle \u00e7ay servisi yapan Senem Kuyucuo\u011flu, \u201cBu \u00fclkede modellik yap\u0131lmaz. Hak etti\u011fimiz de\u011feri g\u00f6rm\u00fcyoruz\u201d dedi.\r\n\r\n