Uyuşturucu satıcıları zeytinlikte yakalandı

Zeytinlikte yakaland\u0131lar!,\u0130znik \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine, saat 14.00 s\u0131ralar\u0131nda telefonla yap\u0131lan ihbarda, Pamukova'dan 2 ki\u015finin, uyu\u015fturucu madde satmak amac\u0131yla plakas\u0131z motosikletleriyle \u0130znike geldi\u011fi belirtildi. ,Ekipler, al\u0131nan bilgiler do\u011frultusunda, Devlet Su \u0130\u015fleri (DS\u0130) \u0130znik Tesisleri'nin yak\u0131n\u0131ndaki zeytin bah\u00e7esine operasyon d\u00fczenledi., Operasyonda M.G. ( 21) ve \u015e.B. (25) \u00fczerlerinde bir miktar bonzai ile yakaland\u0131. ,Yere yat\u0131r\u0131larak, elleri arkadan kelep\u00e7elenen 2 ki\u015fi, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u015e\u00fcphelilerin kulland\u0131\u011f\u0131 plakas\u0131z motosikletlerden biri \u015f\u00fcphelilerle birlikte di\u011feri de zeytinlik giri\u015finde ele ge\u00e7irildi. Polis olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.,Bursa'n\u0131n \u0130znik il\u00e7esine, Sakarya Pamukova'dan motosikletleriyle uyu\u015fturucu madde satmak amac\u0131yla gelen 2 ki\u015fi, polis ekiplerince zeytin bah\u00e7esinde yakaland\u0131. \u015e\u00fcphelilerin yap\u0131lan \u00fcst aramas\u0131nda bonzai ele ge\u00e7irildi.\r\n