Uyuşturucu satıcısı yakalanınca köpeğini polisin üzerine saldı

Torbal\u0131'da \u0130smail G.'nin (27) evine d\u00fczenlenen uyu\u015fturucu operasyonu s\u0131ras\u0131nda pitbull cinsi k\u00f6pe\u011fin sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 polis memuru elinden yaraland\u0131. ,K\u00f6pek, \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131 polisin elini b\u0131rakmad\u0131. ,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u0130smail G.\u2019nin, \u0130zmir Ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131kla M\u00fccadele Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Mustafa G.\u2019nin o\u011flu oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,\u0130zmir Torbal\u0131\u2019da polis d\u00fcn uyu\u015fturucu operasyonu d\u00fczenledi.\r\n\r\n,Uyu\u015fturucu sat\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011fu iddia edilen \u0130smail G., kar\u015f\u0131s\u0131nda polisleri g\u00f6r\u00fcnce pitbull cinsi k\u00f6pe\u011finin tasmas\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131p "Sald\u0131r" emri verdi.\r\n\r\n,Bunun \u00fczerine di\u011fer polisler, k\u00f6pe\u011fe kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131. K\u00f6pek 8 kur\u015funla olay yerinde telef oldu.\r\n\r\n