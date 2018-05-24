Uyuşturucudan hapsi istenen Gizem Karaca suskunluğunu bozdu | Gizem Karaca Kimdir?

\u00dcnl\u00fc oyuncu kar\u015f\u0131 dava a\u00e7arak hapse girmeyi reddetti. Oyuncu galas\u0131nda suskunlu\u011funu bozdu. Peki Gizem KAraca kimdir, evli mi, ka. ya\u015f\u0131nda? \u0130\u015fte Gizem Karaca hakk\u0131nda merak edilenler, 5 y\u0131l \u00f6nce \u00c7a\u011fatay Ulusoy ile birlikteli\u011fi s\u0131ras\u0131nda uyu\u015fturucu ticareti yapmaktan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015f ve serbest b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Karaca hakk\u0131nda 4'er y\u0131l 2'\u015fer ay hapis cezas\u0131 verildi. \r\n\r\n,Uyu\u015fturucu ticareti yapmaktan hapsi istenen Gizem Karaca d\u00fcn gece filminin galas\u0131na kat\u0131ld\u0131. Ba\u015frol\u00fcn\u00fc \u00fcstlendi\u011fi filmde \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ile g\u00f6zleri kama\u015ft\u0131ran oyuncu Gizem Karaca suskunlu\u011funu bozdu.,Uyu\u015fturucu ticareti yapmaktan hapsi istenen \u00fcnl\u00fc oyuncu Gizem Karaca g\u00fcnler sonra suskunlu\u011funu bozdu. Oyuncu filminin galas\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama '5 y\u0131l \u00f6nce olmu\u015f bir \u015fey' dedi. Peki Gizem Karaca kimdir, ka\u00e7 ya\u015f\u0131nda, evli mi? \u0130\u015fte detaylar...\r\n,\r\nGizem Karaca, d\u00fcn ak\u015fam rol ald\u0131\u011f\u0131 "H\u00fcrku\u015f: G\u00f6klerdeki Kahraman" filminin galas\u0131na kat\u0131ld\u0131. Magazin D kameralar\u0131na konu\u015ftu.,Gizem Karaca'ya hapis karar\u0131yla ilgili sorulara "5 sene \u00f6nce olmu\u015f bir durum. Tekrar g\u00fcndeme geldi\u011fi i\u00e7in \u00e7ok konu\u015fuluyor. Avukat\u0131m gerekli a\u00e7\u0131klamalar\u0131 yapt\u0131, \u00f6zellikle bas\u0131na a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131. Konu yarg\u0131tay s\u00fcrecinde" cevab\u0131n\u0131 verdi.,\u00c7a\u011fatay Ulusoy, 2011 T\u00fcrkiye ikinci g\u00fczeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal H\u00fcnal, Yusuf Akg\u00fcn, Ergun Ta\u015f, \u015fark\u0131c\u0131 Cenk Eren ile DJ Nuri K\u00f6sem, Ay\u015fe Selin Boronkay'\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu 34 ki\u015finin yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada mahkeme 5 y\u0131l sonra karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 Cenk Eren hakk\u0131nda uyu\u015fturucu ticareti su\u00e7undan 6 y\u0131l 3 ay, DJ Nuri K\u00f6sem ile Selin Boronkay hakk\u0131nda ise 4'er y\u0131l 2'\u015fer ay hapis cezas\u0131 verildi. ,Oyuncu Gizem Karaca, \u00c7a\u011fatay Ulusoy ile Yusuf Akg\u00fcn hakk\u0131nda da uyu\u015fturucu ticareti su\u00e7undan 4'er y\u0131l 2'\u015fer ay hapis cezas\u0131 verildi.