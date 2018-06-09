Uyuşturucudan yakalanan kadının savunması şoke etti!

Eski\u015fehir Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraf\u0131ndan uyu\u015fturucuyla m\u00fccadeleye y\u00f6nelik mahallelerde y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda 6 ki\u015fi yakaland\u0131. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince uyu\u015fturucuyla m\u00fccadeleye y\u00f6nelik Ye\u015filtepe Mahallesinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar esnas\u0131nda; 3\u2019\u00fc uyu\u015fturucu sat\u0131c\u0131s\u0131 3\u2019\u00fc de uyu\u015fturucu kullan\u0131c\u0131s\u0131 olmak \u00fczere toplam 6 \u015f\u00fcpheliyi yakaland\u0131. \r\n,3 \u015fahsa Uyu\u015fturucu Madde Kullanmak su\u00e7undan, 3 \u015f\u00fcpheliye ise Uyu\u015fturucu Madde Ticareti Yapmak su\u00e7undan i\u015flem yap\u0131ld\u0131.\r\n \r\n,\u015eah\u0131slar\u0131n \u00fczerlerinde ve ikametlerinde yap\u0131lan aramalarda; 460 \u00e7\u0131k\u0131 sat\u0131\u015fa haz\u0131r halde 70,04 gram bonzai, 1 adet ruhsats\u0131z av t\u00fcfe\u011fi, 13 adet dolu kartu\u015f ve uyu\u015fturucu sat\u0131\u015f\u0131ndan elde edildi\u011fi de\u011ferlendirilen para bin 970 TL nakit para ele ge\u00e7irildi.\r\n,Uyu\u015fturucu Madde Ticareti Yapmak su\u00e7undan i\u015flem yap\u0131lan 2\u2019si kad\u0131n 3 \u015fah\u0131s adliyeye getirildi. ,Uyu\u015fturucu Madde Ticareti Yapmak su\u00e7undan i\u015flem yap\u0131lan 2\u2019si kad\u0131n 3 \u015fah\u0131s adliyeye getirildi. Di\u011fer d\u00f6rt erkek sat\u0131c\u0131 ile birlikte ayn\u0131 yerde yakalanan \u015f\u00fcpheli bir kad\u0131n, kendisini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen bas\u0131n mensuplar\u0131na k\u00fcf\u00fcr ve hakaretlerle birlikte, \u201cSen de iyi \u00e7ek tamam m\u0131! Bizi de\u011fil git mahalleyi \u00e7ek., Y\u00fcr\u00fc mahallede sat\u0131yorlar onu \u00e7ek. Satmad\u0131k bunu satmad\u0131k. Git Kuyuba\u015f\u0131\u2019nda \u00e7ok sat\u0131yorlar\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n