Uyuyan şoför yayayı ezdi

Kaza d\u00fcn sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Karacal\u0131 mevkiinde meydana geldi.\r\n\r\n,Samsun'dan Ordu y\u00f6n\u00fcne giden 34 BET 392 plakal\u0131 kamyon, \u015fof\u00f6r G\u00fcrdal T.'nin direksiyon ba\u015f\u0131nda uyumas\u0131 sonucu kontrolden \u00e7\u0131kt\u0131. ,Kamyon yol kenar\u0131nda sabah y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc yapan Burhan Yaz\u0131c\u0131'ya (59) \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\n,Kamyonun \u00fczerinden ge\u00e7ti\u011fi Burhan Yaz\u0131c\u0131, kaza yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc G\u00fcrdal T., jandarma ekipleri taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Kaza an\u0131 ise saniye saniye kamyonun i\u00e7indeki g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131. G\u00fcrdal T. kamyonun ba\u015f\u0131nda uykuya yenik d\u00fc\u015ft\u00fc, k\u0131sa s\u00fcre sonra da arac\u0131n yoldan \u00e7\u0131k\u0131p Burhan Yaz\u0131c\u0131'ya \u00e7arpt\u0131.