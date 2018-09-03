Uyuz olan bu göle koşuyor! Bir kilometre gitmeden...

Sivas Merkeze ba\u011fl\u0131 G\u00fcm\u00fc\u015fdere k\u00f6y\u00fcnde bulunan Uyuz G\u00f6l\u00fc, ba\u015fta uyuz olanlar olmak \u00fczere T\u00fcrkiye'nin bir\u00e7ok kentinden \u015fifa arayanlar\u0131n ak\u0131n\u0131na u\u011frad\u0131.\r\n,Sivas'\u0131n G\u00fcm\u00fc\u015fdere K\u00f6y\u00fcnde bulunan halk aras\u0131nda ki ismi ile Uyuz G\u00f6l\u00fc, uyuz, egzama, ka\u015f\u0131nt\u0131 gibi hastal\u0131\u011f\u0131 bulunan vatanda\u015flar\u0131n u\u011frak yeri oldu. T\u00fcrkiye'nin d\u00f6rt bir yan\u0131ndan hastalar \u015fifa bulmak i\u00e7in bu g\u00f6le geliyor. G\u00f6l \u015fifa arayanlar kadar serinlemek isteyenler taraf\u0131ndan da tercih ediliyor. \r\n\r\n,G\u00fcm\u00fc\u015fdere k\u00f6y\u00fc muhtar\u0131 Veli Karavelio\u011flu,T\u00fcrkiye'nin her yerinden g\u00f6le geldiklerini ifade ederek, \u201cBuraya \u2018Uyuz \u00c7ermi\u011fi\u2019 derler. Erzincan, Kayseri, Malatya ve \u00c7orum buralarda uyuz olan ke\u00e7ileri buraya getirirlerdi. Bizde burada hayvan yayard\u0131k. Bizde ke\u00e7ileri buraya gelecek diye g\u00f6zlerdik, bize de ke\u00e7ileri buraya att\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman bah\u015fi\u015f verirlerdi. Samimi s\u00f6yl\u00fcyorum buradan giden ke\u00e7i bir kilometre gitmeden uyuzu silinir derlerdi. Buras\u0131 \u015fifal\u0131 bir yer ama garip kalm\u0131\u015f. Kimse bakmad\u0131, bak\u0131lmam\u0131\u015f ama buras\u0131 geli\u015fecek. T\u00fcrkiye'nin bat\u0131 taraf\u0131nda olsayd\u0131, Avrupa\u2019dan Amerika\u2019dan \u015furadan buradan bu \u015fifal\u0131 suya gelmeyen olmazd\u0131. Burada bir \u00e7ocuk y\u0131kan\u0131yordu. Ankara\u2019ya gittim, Kayseri\u2019ye gittim, \u0130stanbul'a gittim \u015fifa bulamad\u0131m. ,T\u00fcrkiye'nin her \u015fehrinden \u0130zmir\u2019inden \u0130stanbul\u2019undan ve Antalya\u2019s\u0131ndan bana beklide g\u00fcnde 2-3 defa telefon eden var. \u201cdedi. \r\n\r\n,Yadigar Mermer, \u0130stanbul\u2019da gitmedi\u011fi doktor kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, \u201cKollar\u0131m i\u00e7in geliyorum. Yaralar \u00e7\u0131kt\u0131. Buray\u0131 tavsiye ettiler. ,Buraya geldim. Kollar\u0131mda ka\u015f\u0131nt\u0131 var. \u0130stanbul\u2019da gitmedi\u011fim doktor kalmad\u0131. Burada in\u015fallah \u015fifay\u0131 buluruz.\u201d \u0130fadelerini kulland\u0131. Arzu \u00c7oban ise, \u0130stanbul\u2019dan geldi\u011fini ifade ederek, \u201cEllerimde egzama vard\u0131. Duydum ki burada \u015fifal\u0131 bir su var. Bizde gelelim dedik.\u201d\u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Valimize, genel sekreterimize dedi. Buraya 3 g\u00fcnd\u00fcr geliyorum dedi, 3 g\u00fcnd\u00fcr gece uyku uyuyorum, \u00f6yle bir \u015fifa g\u00f6r\u00fcyorum dedi. Cilt hastal\u0131\u011f\u0131na, egzamaya \u00e7ok yararl\u0131 bir sudur.