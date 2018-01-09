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15 Temmuz Destanı
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DÜNYA
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Üç doktorun 'öldü' dediği adam otopsiden önce uyandı
YAŞAM
-
Batman'da birer gün arayla bulunan cesetler teşhis edildi
DÜNYA
-
İsrail, Şam'da Esad'a ait silah deposunu vurdu
EĞİTİM
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İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, BİLSEM'i ziyaret etti
GÜNDEM
-
İstanbul'da DHKP/C operasyonu, 7 gözaltı var
EKONOMİ
-
Kanal İstanbul Projesi Nerede Yapılacak | Kanal İstanbul güzergâhı 2018
YAŞAM
-
'Kuzey’deki son Osmanlı' Fuad Şahin
YAŞAM
-
Kastamonu'da kayıp ailenin yanan evi arandı
YAŞAM
-
'Call center' operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi
DÜNYA
-
Suudi Veliaht’ın 5 bin kişilik Blackwater’ı
SPOR
-
Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler
GÜNDEM
-
FETÖ'cü darbe girişimi için katalog evliliğini erteledi
GÜNDEM
-
CHP Afyonkarahisar kongresinde kavga çıktı
SPOR
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Burak Yılmaz'dan Fener'e gözdağı
DÜNYA
-
Filistin Merkez Konseyi toplantısına 'tavsiye'de bulunuldu
DÜNYA
-
Aznavour'un 'Göçmenleri seçerek alalım' sözüne tepki
YAŞAM
-
Bengal kaplanları kar bekliyor
YAŞAM
-
Trafikte tehlikeli anlar
DÜNYA
-
Ruhani'den devlet televizyonuna eleştiri
EKONOMİ
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2018 MTV Oranları Torba Yasa ile Yürürlüğe girdi (MTV 2018 hesaplama, Sorgulama, Ödeme )
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Ramazan
Uzaktan bakan uçan araba sanıyor
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Sinop'ta bir kaportacı tarafından geliştirilen ilginç reklam yöntemi müşterinin ilgisini çekmeyi başardı.
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