Uzaydan gelen ekmeğin tadını test ettiler

\u0130ngiltere'de uzaya ekmek g\u00f6nderen bir sosyal medya fenomeni ve ekibi, d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan ise tad\u0131n\u0131 test etti.\r\n,\u0130ngiltere\u2019de Youtube\u2019da payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 videolarla \u00fcnlenen Tom Scott ve ekibi, ilgin\u00e7 bir deneye imza att\u0131. Sar\u0131msakl\u0131 ekme\u011fin tad\u0131n\u0131n uzaya gidip geldi\u011finde nas\u0131l olaca\u011f\u0131n\u0131 merak eden ekip, bir balon yard\u0131m\u0131yla ekme\u011fi g\u00f6ky\u00fcz\u00fcne b\u0131rakt\u0131.,GPS ve kamera arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ekme\u011fin yolculu\u011funu takip eden ekip, 35 kilometre y\u00fcksekli\u011fe ula\u015fan ekme\u011fin d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc beklemeye ba\u015flad\u0131. , Yakla\u015f\u0131k 3 saatlik yolculu\u011fun ard\u0131ndan yery\u00fcz\u00fcne geri d\u00f6nen ekme\u011fi test eden ekip, tad\u0131n\u0131n taze bir ekmekle ayn\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Ekme\u011fin sadece buzdolab\u0131ndan \u00e7\u0131km\u0131\u015f gibi so\u011fuk oldu\u011funu belirten Scott ve ekibi bu ilgin\u00e7 deneyi sosyal medyada payla\u015ft\u0131.