Üzen haber! Sinema sanatçısı Coşkun Göğen kaybetti

Usta oyuncu Co\u015fkun kaybetti.,Sinema sanat\u00e7\u0131s\u0131 Co\u015fkun G\u00f6\u011fen'in bir s\u00fcredir kanser tedavisi g\u00f6ren k\u0131z\u0131, \u0130stanbul'da hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Sinema sanat\u00e7\u0131s\u0131 Co\u015fkun G\u00f6\u011fen'in bir s\u00fcredir kanser tedavisi g\u00f6ren k\u0131z\u0131 D\u00fcnya G\u00f6\u011fen, \u0130stanbul'da hayat\u0131n\u0131 kaybetti. G\u00f6\u011fen'in cenazesi yar\u0131n Antalya'da defnedilecek.\r\n\r\n,Antalya'da ya\u015fayan T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n sevilen karakter oyuncusu Co\u015fkun G\u00f6\u011fen'in ortanc\u0131 k\u0131z\u0131 D\u00fcnya G\u00f6\u011fen, tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u0130stanbul Ac\u0131badem Hastanesi'nde hayat\u0131n\u0131 kaybetti., 1.5 y\u0131ld\u0131r kanser tedavisi g\u00f6ren G\u00f6\u011fen'in hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi, ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Engin Evin, ki\u015fisel Facebook hesab\u0131ndan duyurdu. ,Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131'nda y\u00f6netici pozisyonunda \u00e7al\u0131\u015fan D\u00fcnya G\u00f6\u011fen'in cenazesi, yar\u0131n Antalya'da defnedildi. ,Co\u015fkun G\u00f6\u011fen'in, Uzay ve G\u00fcne\u015f adl\u0131 iki k\u0131z\u0131 daha bulunuyor.\r\n\r\n,Engin Evin payla\u015f\u0131m\u0131nda, "Can\u0131m Co\u015fkunumun biricik k\u0131z\u0131 D\u00fcnyam\u0131z\u0131 kaybetmemizin \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fc i\u00e7indeyiz. \r\n,Co\u015fkunum ba\u015f\u0131n sa\u011folsun, sana ve geride kalanlara sab\u0131rlar dileri" ifadelerine yer verdi.\r\n,\u00dczen haber az \u00f6nce geldi.