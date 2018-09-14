Üzerinden çıkanlar şoke etti! 15 farklı ülkeden...

\u0130stanbul Pendik\u2019te yakalanan yabanc\u0131 uyruklu dilenci g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. ,Pendik Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraf\u0131ndan teslim al\u0131nan Azeri uyruklu dilencinin \u00fczerinden 2 bin 500 T\u00fcrk Liras\u0131n\u0131n yan\u0131nda 530 Euro ve 421 Amerikan dolar\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bu parlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra dilencinin \u00fczerinde \u0130ran Riyali\u2019nin yan\u0131nda Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyal\u0131, Kuveyt Dinar\u0131, Birle\u015fik Arap Emirlikleri Dirhemi, Umman Sultanl\u0131\u011f\u0131na ait Riyal ve Baisa olmak \u00fczere alt\u0131 K\u00f6rfez \u00fclkesinin paras\u0131 bulundu. ,K\u00f6rfez \u00fclkelerine ait paralarla birlikte L\u00fcbnan Liras\u0131 ve Libya Dinar\u0131na da el kondu.\r\n\r\n,Yerk\u00fcrenin en kuzeyinde yer alan \u00fclkelerden \u0130sve\u00e7\u2019e ait Kron\u2019un yan\u0131 s\u0131ra d\u00fcnya haritas\u0131nda yerini g\u00f6stermekte zorluk \u00e7ekilecek Nepal\u2019e ait Rupi de dikkat \u00e7eken paralar aras\u0131nda yer ald\u0131. ,Sanskrit alfabesi ile yaz\u0131l\u0131 Hindistan Rupisi ve Kril Alfabesiyle yaz\u0131l\u0131 Rus Rublesi ise di\u011fer dikkat \u00e7eken paralar oldu. ,D\u00f6rt farkl\u0131 alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yaz\u0131l\u0131 olan banknotlar\u0131n hangi \u00fclkelere ait oldu\u011funun belirlenmesi i\u00e7in zab\u0131ta personeli yo\u011fun mesai harcad\u0131.\r\n\r\n,El konulan, toplam de\u011feri yakla\u015f\u0131k on iki bin T\u00fcrk Liras\u0131n\u0131 bulan d\u00f6vizler 5326 say\u0131l\u0131 Kabahatler Kanunu\u2019nun 33. maddesi h\u00fckm\u00fc gere\u011fi belediye Enc\u00fcmeni Karar\u0131yla kamuya aktar\u0131lmak \u00fczere T\u00fcrk liras\u0131na \u00e7evrildi.,.