Uzman çavuşun eşi yürekleri dağladı

Uzman \u00e7avu\u015f Mehmet Kayan i\u00e7in Isparta'n\u0131n Balk\u0131r\u0131 K\u00f6y\u00fc Camisi'nde askeri cenaze t\u00f6reni d\u00fczenledi. \r\n\r\n,T\u00f6rene Isparta Valisi \u015eehmus G\u00fcnayd\u0131n, E\u011firdir Da\u011f Komando Okulu ve E\u011fitim Merkezi Komutan\u0131 Tu\u011fgeneral \u00d6mer Faruk Bozdemir, Isparta Jandarma Komutan\u0131 Mustafa \u00d6zduran, E\u011firdir Kaymakam\u0131 Abdullah Akda\u015f, Kayan'\u0131n ailesi ve yak\u0131nlar\u0131 kat\u0131ld\u0131.,K\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Kayan'\u0131n cenazesi k\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedildi.\r\n\r\n,Kayan'\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcn yapmaya haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 e\u015fi Durana Kayan, t\u00f6rene gelinli\u011fiyle kat\u0131ld\u0131. \r\n,Durana Kayan, e\u015finin mezar\u0131nda "Doyamad\u0131m sana, ne \u00e7abuk gittin." diyerek g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re kaza, \u015eanl\u0131urfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde meydana geldi., \u0130zinli olarak gitti\u011fi memleketi Isparta\u2019n\u0131n E\u011firdir il\u00e7esinden g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 \u015e\u0131rnak\u2019a giden Uzman \u00c7avu\u015f Mehmet Kayan\u2019\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 32 E 5443 plakal\u0131 otomobil, Murat Do\u011fan'\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 27 AAV 404 plakal\u0131 t\u0131ra arkadan \u00e7arpt\u0131.,Kazada a\u011f\u0131r yaralanan Kayan, sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan ilk m\u00fcdahalesi yap\u0131ld\u0131ktan sonra ambulansla Mehmet Akif \u0130nan E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Burada tedavi alt\u0131na al\u0131nan Kayan, yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. \r\n\r\n,.