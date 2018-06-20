Uzmanlar uyardı! Bu bitki çayına dikkat

Ankara Hacettepe \u00dcniversitesi Eczac\u0131l\u0131k Fak\u00fcltesi Farmakognozi Anabilim Dal\u0131 \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. \u00d6m\u00fcr Demirezer, internet ve aktarlarda "Her derde deva" diyen sat\u0131lan papatya \u00e7ay\u0131 konusunda \u00f6nemli bir uyar\u0131da bulundu.\r\n\r\n,Demirezer, ayn\u0131 papatya g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcnde olan bir bitkiden yap\u0131lan \u00e7ay\u0131n, ger\u00e7ekte "B\u00f6cek \u00f6ld\u00fcr\u00fcc\u00fc" oldu\u011funu s\u00f6yledi., Demirezer, bu papatyadan elde edilen \u00e7ay i\u00e7in "Zehirlidir, bu bitki tar\u0131mda ha\u015ferelerin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinde kullan\u0131l\u0131yor" dedi.,Farmakognozi ve Fitoterapi Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 da olan Demirezer, papatya diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen baz\u0131 bitkilerin asl\u0131nda 'T\u0131bbi papatya' olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Piyasada b\u00f6cek \u00f6ld\u00fcr\u00fcc\u00fc etkiye sahip bir papatyan\u0131n daha oldu\u011funu ve bundan elde edilen \u00e7ay\u0131n da 'Papatya \u00e7ay\u0131' diye sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Demirezer \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "T\u0131bbi papatya dedi\u011fimiz Matricaria recutita; \u00fcst solunum yolu rahats\u0131zl\u0131klar\u0131nda ve farenjitte kullan\u0131l\u0131r. Piyasada papatya \u00e7ay\u0131 diye sat\u0131lan 'Tanacetum cinerariifolium' bitkisinden elde edilen de, ayn\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcde. Bunu insanlar\u0131n ay\u0131rt etmesi m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. ,Bu bitki ger\u00e7ekte b\u00f6cek \u00f6ld\u00fcr\u00fcc\u00fc etkiye sahip. \u00d6zellikle \u00e7ocuklarda \u00f6ld\u00fcr\u00fcc\u00fc etkiye neden oluyor ve bunun papatya \u00e7ay\u0131 olarak kullan\u0131lmamas\u0131 gerekir. Bu konuda \u00f6nlem al\u0131nmal\u0131."