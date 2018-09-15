Uzmanlar uyardı! Bu kıyafetler hasta ediyor

Bacak esteti\u011fini ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 bozan varis, \u00f6zellikle kad\u0131nlar\u0131n hayat\u0131n\u0131 kabusa \u00e7eviriyor. ,Bacaklara so\u011fuk su uygulamas\u0131, s\u0131caktan dolay\u0131 geni\u015flemi\u015f damarlar\u0131n daralmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor. Varis \u015fikayetlerini azalt\u0131yor.\r\n\r\n,Toplardamarlar\u0131n geni\u015flemesi olarak tan\u0131mlanan bu hastal\u0131k, kad\u0131nlarda s\u0131k g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Hastal\u0131k \u00f6zellikle uzun s\u00fcre ayakta duranlar\u0131 ya da uzun s\u00fcre oturarak \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 tehdit ediyor. ,Kilo art\u0131\u015f\u0131 ve hareketsiz ya\u015fam bi\u00e7imi de varis olu\u015fumunu h\u0131zland\u0131r\u0131yor. ,V\u00fccudu s\u0131kan, \u00f6zellikle kar\u0131nda bask\u0131 olu\u015fturan dar k\u0131yafetler, kan dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131 olumsuz etkiliyor. Dar giysiler bacaklardan kalbe d\u00f6nen dola\u015f\u0131m\u0131 engelleyerek varisi tetikliyor.\r\n\r\n,Varis \u00e7orab\u0131 giymek, varis tedavisinde \u00f6nemli rol oynuyor. Doktorunuzun \u00f6nerece\u011fi uygun bas\u0131n\u00e7taki varis \u00e7oraplar\u0131n\u0131 kullanmak tedaviyi h\u0131zland\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n,Bacaklar\u0131 kalp seviyesinin birka\u00e7 santim \u00fczerinde tutmak, kan dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131r\u0131p, toplardamarlar\u0131ndaki g\u00f6llenmi\u015f kan\u0131n bo\u015falmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor. Bacaklar\u0131, alt\u0131na 2-3 yast\u0131k koyarak y\u00fcksekte tutmak, varis \u015fikayetlerinde d\u00fczelme sa\u011fl\u0131yor.\r\n\r\n,Topuk y\u00fcksekli\u011fi 5 cm'den y\u00fcksek olan ayakkab\u0131lar, bald\u0131r kaslar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 k\u0131s\u0131tl\u0131yor. Bacak bacak \u00fcst\u00fcne atma, ba\u011fda\u015f kurarak ya da \u00e7\u00f6melerek oturma gibi hareketler de toplardamarlardaki kan\u0131n kalbe geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc engelleyerek varisi tetikliyor.\r\n\r\n,Fazla kilo, varis hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 tetikliyor. Beslenme \u015fekli, b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. Sebze t\u00fcketmek ve bol su i\u00e7mek, varise adeta kalkan oluyor.\r\n,\u00d6zell\u0130kle bacak kaslar\u0131n\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran tempolu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f, y\u00fczme ve bisiklet s\u00fcrmek gibi sporlar bacak toplardamarlar\u0131ndaki kan\u0131n kalbe do\u011fru hareketini h\u0131zland\u0131r\u0131yor. Fiziksel aktivite, kan dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131r\u0131yor. Dolay\u0131s\u0131yla varis riskini \u00f6nemli oranda azalt\u0131yor.\r\n\r\n,Sauna, hamam, kapl\u0131ca gibi s\u0131cak ortamlarda bulunmak varis \u015fikayetlerinizi artt\u0131r\u0131yor.,Hastal\u0131k, bacaklarda a\u011fr\u0131, yorgunluk ve \u015fi\u015fkinlikle seyrediyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman\u0131 Dr. Abdullah Do\u011fan, varise kar\u015f\u0131 al\u0131nmas\u0131 gereken \u00f6nlemleri \u00f6zetliyor:\r\n