Uzmanlar uyardı! Közlenmiş patlıcan yerseniz...

Patl\u0131canlar, aslen Hint k\u0131tas\u0131na \u00f6zg\u00fc olan ve d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda farkl\u0131 mutfaklarda bulunan sebze \u00e7e\u015fitlerindendir. ,\r\nPatl\u0131can\u0131n kemik sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na, kemik degradasyonu ve osteoporoz riskinin y\u00fcksek oldu\u011fu insanlar i\u00e7in \u00e7ok iyi birtak\u0131m faydalar\u0131 vard\u0131r. \r\n\r\nFenolik bile\u015fikler patl\u0131canlara ve di\u011fer bir\u00e7ok meyvelere e\u015fsiz renklenme sa\u011flayan \u015feydir. Bu bile\u015fikler ayr\u0131ca osteoporozun azalt\u0131lm\u0131\u015f i\u015faretlerine daha g\u00fc\u00e7l\u00fc kemiklere ve artm\u0131\u015f kemik mineral yo\u011funlu\u011funa da ba\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. Patl\u0131canlar ayn\u0131 zamanda kemik sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na iyi gelen bol miktarda demir ve kalsiyum i\u00e7ermektedirler.\r\n\r\n,Patl\u0131canlar T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131ndaki bir\u00e7ok yemekte kullan\u0131lmaktad\u0131r. , Patl\u0131can sebzesi yemekleri lezzetlendirmekle kalmaz ayn\u0131 zamanda sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan da \u00e7e\u015fitli faydalar sa\u011flamaktad\u0131r. ,\u0130\u015fte sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za olan \u00e7e\u015fitli etkileri ile patl\u0131can\u0131n faydalar\u0131\u2026\r\n\r\n,\r\nPatl\u0131can\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za \u00e7e\u015fitli faydalar\u0131 bulunmaktad\u0131r. Patl\u0131can\u0131n faydalar\u0131n\u0131 k\u0131sa bir \u015fekilde \u00f6zetleyecek olursak; kemik erimesini \u00f6nlemek, kans\u0131zl\u0131\u011f\u0131 gidermek, kilo vermeye yard\u0131mc\u0131 olmak, \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131 riskini d\u00fc\u015f\u00fcrmek gibi \u00e7e\u015fitli faydalar\u0131 bulunmaktad\u0131r. \r\n\r\n,\r\nLif, mide-ba\u011f\u0131rsak sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve d\u00fczenli ba\u011f\u0131rsak hareketleri i\u00e7in patl\u0131can gereklidir. D\u0131\u015fk\u0131n\u0131z\u0131 toplar, b\u00f6ylece sindirim sisteminiz daha rahat bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Patl\u0131can ayn\u0131 zamanda lif, besinlerin emilimini ve g\u0131dalar\u0131n i\u015flenmesini kolayla\u015ft\u0131ran gastrik s\u0131v\u0131lar\u0131n salg\u0131lanmas\u0131n\u0131 da sa\u011flar.\r\nPatl\u0131can\u0131n i\u00e7erisinde yer alan lif miktar\u0131 ayn\u0131 zamanda kalp hastal\u0131klar\u0131nda da azalma ile ili\u015fkilendirilmi\u015ftir, \u00e7\u00fcnk\u00fc ateroskleroz , kalp krizi ve fel\u00e7 ile sonu\u00e7lanan arterleri ve damarlar\u0131 t\u0131kayabilen k\u00f6t\u00fc LDL kolesterol\u00fcn\u00fc ortadan kald\u0131r\u0131r .\r\n\r\n,\r\nPatl\u0131can az miktarda ya\u011f veya kolesterol i\u00e7erdi\u011finden, kilo vermeye \u00e7al\u0131\u015fan veya obezite ile sava\u015fan insanlar i\u00e7in \u00e7ok sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir besindir. Patl\u0131can\u0131n lif a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin olmas\u0131 da kilo vermeyi sa\u011flamas\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir etken ta\u015f\u0131maktad\u0131r. Yo\u011fun lif miktar\u0131 ve doyurucu etkisi sayesinde patl\u0131can, a\u015f\u0131r\u0131 yemenin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7er bu nedenle de kilo verme \u015fans\u0131n\u0131 artt\u0131r\u0131r.\r\n\r\n,\r\nLifin yararl\u0131 etkileri ile birlikte patl\u0131canlar \u00e7e\u015fitli hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 v\u00fccut direncini artt\u0131rmaktad\u0131r. Patl\u0131canlar da \u00e7ok \u00e7e\u015fitli hastal\u0131klara ve hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 v\u00fccudun en iyi savunma hatlar\u0131ndan biri olan b\u00fcy\u00fck antioksidan kaynaklar\u0131d\u0131r. Patl\u0131canlar, beyaz kan h\u00fccrelerinin \u00fcretimini ve aktivitesini stimule etti\u011finden, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin \u00f6nemli bir par\u00e7as\u0131 olan C vitamini i\u00e7erir. Ayr\u0131ca patl\u0131can, do\u011fal bir antioksidan ve esansiyel bir mineral olan manganez i\u00e7erir. \r\n\r\n,Bu mor veya siyah parlak sebzeler, normal tar\u0131mda \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde daha k\u00fc\u00e7\u00fck olsa da, yabani \u00e7e\u015fitlerde bir ayak uzunlu\u011fundan daha fazla b\u00fcy\u00fcyebilirler. ,\r\n Demir eksili\u011fi beraberinde \u00f6l\u00fcmc\u00fcl hastal\u0131klar\u0131 da getirebilir. Demir eksikli\u011fi beraberinde anemi (kans\u0131zl\u0131k) hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131na neden olabilir. Patl\u0131can i\u00e7erisinde y\u00fcksek miktarda D vitamini bar\u0131nd\u0131rmas\u0131ndan dolay\u0131, anemi hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mektedir. Patl\u0131can\u0131n i\u00e7erisinde k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccrelerini artt\u0131ran mineraller bulunmaktad\u0131r. \r\n\r\nDemir ve bak\u0131r minerali birle\u015fti\u011finde v\u00fccutta kan \u00fcretimi olacakt\u0131r. Bu iki mineral v\u00fccutta bulunmad\u0131\u011f\u0131nda kan \u00fcretimi ger\u00e7ekle\u015fmez. Demir ve bak\u0131r minerali k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccresi \u00fcretiminin artmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olmaktad\u0131r. \r\n\r\nDamarlar\u0131n\u0131z\u0131n i\u00e7inden ge\u00e7en daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccreleri ile, enerji ve g\u00fc\u00e7te g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir art\u0131\u015f g\u00f6receksiniz, bu da yorgunluk ve stres hissini ortadan kald\u0131racakt\u0131r.\r\n\r\n,\r\nY\u00fcksek lif i\u00e7eri\u011fi ve d\u00fc\u015f\u00fck miktarlarda \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcr karbonhidratlar\u0131 nedeniyle, patl\u0131canlar diyabetin y\u00f6netimi i\u00e7in ideal bir besindir. Patl\u0131canlar\u0131n nitelikleri, onlar\u0131 v\u00fccuttaki glikoz ve ins\u00fcl