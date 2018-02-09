Uzun bir aradan sonra Rize'de görüldü! Seferber oldular…
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Uzun bir aradan sonra Rize'de görüldü! Seferber oldular…
İyidere ilçesinde kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, kıyıdan 3 mil açıkta Karadeniz´de, Türkiye´de nadir görülen 'kara ayaklı martı' türünü gözlemledi. Kuş gözlemcilerine ait internet siteleri ile sosyal medyada duyurulan gözlem üzerine bu türü fotoğraflamak isteyen kuş gözlemcileri Rize´ye gelmeye başladı. Türkiye'nin değişik illerinden gelen kuş gözlemcileri teknelerle açıldıkları Karadeniz´de martı türünü fotoğraflıyor. Kara ayaklı martı türü uzun bir aradan sonra Türkiye´de sadece Karadeniz´de görüldüğü belirtildi.