Vaat edilen parayı duyunca sıraya girdiler ama...

Olay Kocaeli\u2019nin Kartepe il\u00e7esinde ya\u015fand\u0131.,Kocaeli\u2019nin Kartepe il\u00e7esinde elindeki sahte belgeler ile kendisini baz istasyonu firmas\u0131 olarak tan\u0131tan S.A. ve \u00d6.Y. isimli 2 \u015fah\u0131s, 15 milyon TL kazan\u00e7 vaat edip inand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 vatanda\u015flardan yakla\u015f\u0131k 150 bin TL para toplayarak kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re bir arkada\u015f\u0131n\u0131n i\u015f yerinin \u00e7at\u0131s\u0131na kurduraca\u011f\u0131 baz istasyonu kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda S.A. ve \u00d6.Y.\u2019den 1.5 milyon TL para alaca\u011f\u0131n\u0131 duyan 1 \u00e7ocuk annesi Nil\u00fcfer Akco\u015fkun Bozda\u011f, durumu e\u015fi Arda Bozda\u011f\u2019a anlatt\u0131. ,Daha sonra e\u015fi ile birlikte S.A. isimli \u015fah\u0131sa ula\u015fan Nil\u00fcfer ve Arda Bozda\u011f \u00e7ifti, \u015fah\u0131stan sat\u0131n alacaklar\u0131 arsalara kurulacak baz istasyonlar\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda yakla\u015f\u0131k 15 milyon TL para alacaklar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendiler. ,\u015eah\u0131s taraf\u0131ndan Kocaeli\u2019nin Kand\u0131ra il\u00e7esi ve Bilecik\u2019te \u00f6nerilen 2 arsay\u0131 yakla\u015f\u0131k 20 bin TL kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda sat\u0131n alan Bozda\u011f \u00e7ifti, durumu arkada\u015flar\u0131na anlatt\u0131. Bozda\u011f \u00e7iftinin arkada\u015flar\u0131 da duruma dahil olmak isteyerek \u00e7e\u015fitli b\u00f6lgelerden arsa sat\u0131n al\u0131p S.A. ya arsalar\u0131na baz istasyonu kurmak istediklerini s\u00f6ylediler. ,Kendisini S.A. olarak tan\u0131tan \u015fah\u0131s daha sonra aralar\u0131nda \u00f6\u011fretmen, polis, devlet memuru, i\u015f adam\u0131n\u0131n da bulundu\u011fu 18 ki\u015fiden 13 ile yakla\u015f\u0131k 100 bin TL para istedi. Banka hesab\u0131 \u00fczerinden istenilen paray\u0131 \u015fah\u0131sa yollayan vatanda\u015flar, vaat edilen paralar\u0131 hemen almay\u0131 beklerken \u015fah\u0131s taraf\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 5 ay boyunca oyaland\u0131lar. Durumdan \u015f\u00fcphelenen vatanda\u015flar, \u015fah\u0131slar\u0131n kendilerine g\u00f6nderdi\u011fi Bili\u015fim-Teknoloji ve \u0130leti\u015fim Kurumu imzal\u0131 evraklarla birlikte Bili\u015fim-Teknoloji ve \u0130leti\u015fim Kurumu \u0130stanbul B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne gittiler. ,B\u00f6lge m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde e-imzal\u0131 evraklar\u0131n sahte oldu\u011funu \u00f6\u011frenen vatanda\u015flar, Kocaeli Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131\u2019na ve Bili\u015fim-Teknoloji ve \u0130leti\u015fim Kurumu\u2019na su\u00e7 duyurusunda bulundu. Bankadan kredi \u00e7ekerek \u015fah\u0131slara 26 bin TL \u00f6deyen Bozda\u011f \u00e7ifti, \u00e7ok pi\u015fman olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek bir an \u00f6nce \u015fah\u0131slar\u0131n yakalanmas\u0131n\u0131 istediklerini s\u00f6ylediler. ,\u015eah\u0131s\u0131n talimatlar\u0131 do\u011frultusunda arsalar\u0131 sat\u0131n ald\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Nil\u00fcfer Akco\u015fkun Bozda\u011f, \u201cBir tane arkada\u015f\u0131m\u0131z vard\u0131. Bu arkada\u015f\u0131m\u0131z kendi i\u015f yerinin \u00e7at\u0131s\u0131na baz istasyonu kurmak istedi. ,Bu baz istasyonunu da Antalya\u2019dan kendisini S.A. ve \u00d6.Y. diye 2 arkada\u015f kuruyormu\u015f istasyon. Onlarla g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fc\u015f. Bunlara baz istasyonu kurduracakm\u0131\u015f ve onlarda bunun kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 1.5 milyon TL civar\u0131nda para vereceklermi\u015f. Bunu bize s\u00f6yledi. Sonra ben d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcp ta\u015f\u0131nd\u0131ktan sonra e\u015fime s\u00f6yledim bunu. Biz de baz istasyonu kurdurup, para kazanal\u0131m dedik. Daha sonra S.A.n\u0131n numaras\u0131n\u0131 ald\u0131m. Aray\u0131p g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm kendisiyle. Baz istasyonu kurmak istiyoruz dedim. Arsa almam\u0131z gerekti\u011fini s\u00f6yledi. \u0130nternet sitesi \u00fczerinden se\u00e7ti\u011fi sat\u0131l\u0131k 2 arsay\u0131 almam\u0131z\u0131 s\u00f6yledi. Biz bunlar\u0131 sat\u0131l\u0131k ald\u0131k. Bunlara da 20 bin TL de\u011ferinde para \u00f6dedik\u201d dedi. \r\n\r\n,\r\nDaha sonra arsalar\u0131 sat\u0131n ald\u0131klar\u0131na dair S.A. isimli \u015fah\u0131sa \u00e7e\u015fitli evraklar\u0131 g\u00f6nderdiklerini ifade eden Bozda\u011f, \u201cEvraklar\u0131 g\u00f6nderdikten sonra BTK\u2019dan ald\u0131\u011f\u0131 izinlere dair evraklar\u0131 g\u00f6nderdi. Bize BTK evraklar\u0131n\u0131 g\u00f6nderdi. Daha sonra \u2018Ba\u015fka arkada\u015flar\u0131n\u0131z varsa onlar\u0131 da y\u00f6nlendirebilirsiniz\u2019 dedi. Tamam dedik. Bir arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131 y\u00f6nlendirdik, daha sonra o da 2 arkada\u015f\u0131n\u0131 y\u00f6nlendirmi\u015f. Daha sonra biz bu ki\u015fiye 13\u2019er bin TL para \u00f6dedik. Bu paralar\u0131 neden \u00f6d\u00fcyoruz diye sorduk. \u2018Bu paralar\u0131 al\u0131p biz kendi i\u00e7imizdekilere \u00f6d\u00fcyoruz. Bu paralar\u0131n baz istasyonu ile alakas\u0131 yok\u2019 dedi. Tamam dedik. Daha sonra bu y\u00f6nlendirdi\u011fimiz arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n birinden 15 bin TL, di\u011ferinden 13 bin TL para alm\u0131\u015f\u201d diye konu\u015ftu. \r\n\r\n\r\n"TOPLAMDA \u0130SE 15 M\u0130LYON TL \u00d6DENECEKT\u0130 B\u0130ZE"\r\n \r\nS.A.\u2019n\u0131n kendilerine sat\u0131n ald\u0131klar\u0131 arsalara kurulacak baz istasyonlar\u0131 i\u00e7i