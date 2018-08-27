Vahide Perçin'den haber var

Vahide Per\u00e7in'den haber az \u00f6nce geldi.,Oyunculu\u011fuyla her projesinde seyircinin kalbini fetheden Vahide Per\u00e7in, uzun bir aradan sonra yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Timur Savc\u0131 ve Burak Sa\u011fya\u015far'\u0131n \u00fcstlendi\u011fi "Bir Zamanlar \u00c7ukurova" dizisi ile ekranlara geri d\u00f6nmeye haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n,Bir s\u00fcredir ekranlardan uzak kalan ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Vahide Per\u00e7in, yak\u0131n zamanda ATV ekran\u0131nda seyirciyle bulu\u015facak olan "Bir Zamanlar \u00c7ukurova" dizisindeki rol\u00fcyle geri d\u00f6n\u00fcyor.\r\n\r\n,G\u00fczelli\u011fi, usta oyunculu\u011fu ve g\u00fc\u00e7l\u00fc duru\u015fuyla tan\u0131nan Per\u00e7in, "Bir Zamanlar \u00c7ukurova" dizisi i\u00e7in bir s\u00fcre Adana'da ya\u015fayacak.,Kocas\u0131n\u0131n kurdu\u011fu d\u00fczene kanun gibi ba\u011fl\u0131 kalarak, Yaman \u00c7iftli\u011fi'ni ve ailesinin t\u00fcm mal varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00f6neten H\u00fcnkar Yaman, o\u011flunun ve ailesinin itibar\u0131n\u0131 korumak i\u00e7in seyircinin nefesini kesecek kararlar alacak.\r\n\r\n,Hayranlar\u0131na m\u00fcjde,2003\u2019de yay\u0131nlanan Bir \u0130stanbul Masal\u0131 dizisindeki Suzan Kozan rol\u00fc ile televizyon d\u00fcnyas\u0131na ad\u0131m att\u0131 ve tan\u0131nd\u0131.\r\n\r\nVahide Per\u00e7in , 13 Haziran 1965 tarihinde Yunanistan g\u00f6\u00e7meni bir ailenin k\u0131z\u0131 olarak \u0130zmir\u2018de do\u011fmu\u015ftur. Lisede grafik okudu, \u00dcniversiteye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda \u0130ktisat Fak\u00fcltesine girdi. 9 Eyl\u00fcl \u00dcniversitesi G\u00fczel Sanatlar Fak\u00fcltesi Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc\u2019n\u00fc kazand\u0131, oraya devam etti. Okul devam ederken Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) oyuncusu Altan G\u00f6rd\u00fcm ile 1992 y\u0131l\u0131nda evlendi.\r\n\r\n,Ekranlara geri d\u00f6n\u00fcyor.,.G\u00fcc\u00fc ve vicdan\u0131 aras\u0131nda zor kararlar almas\u0131 gereken "H\u00fcnkar" pek \u00e7ok ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 etkileyecek.\r\n\r\n,.Okuldan mezun olunca e\u015fiyle birlikte Ankara\u2018ya yerle\u015fti ve AST\u2019a girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu\u2019nun teklifini kabul edip Adana\u2018ya gitti. \u00c7e\u015fitli tiyatro oyunlar\u0131nda g\u00f6rev ald\u0131. Ankara\u2019ya tayin olmay\u0131 beklerken 2003 y\u0131l\u0131nda annesinin \u00f6l\u00fcm haberini al\u0131r. \u0130zin al\u0131p cenazesine gidemez. O gece sahneye \u00e7\u0131karken karar\u0131n\u0131 verir. Sezon biter bitmez istifa edip Ankara\u2019ya d\u00f6ner.\r\n\r\nVahide Per\u00e7in 2003\u2019de yay\u0131nlanan Bir \u0130stanbul Masal\u0131 dizisindeki Suzan Kozan rol\u00fc ile televizyon d\u00fcnyas\u0131na ad\u0131m att\u0131 ve tan\u0131nd\u0131. G\u00f6rd\u00fcm ailesi \u0130stanbul\u2019a yerle\u015fti. Hemen arkas\u0131ndan H\u0131rs\u0131z Polis dizisindeki Fulya rol\u00fcyle seyirci kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. 2006\u2019da \u0130lk A\u015fk filminde \u00c7etin Tekindor\u2018la ba\u015frol\u00fc payla\u015ft\u0131. 2007 y\u0131l\u0131nda Annem adl\u0131 dizide Zeynep E\u011filmez karakterini canland\u0131.\r\nAd\u0131n\u0131 Feriha Koydum dizisinde ba\u015frol oyuncusu olarak ba\u015far\u0131yla Zehra Y\u0131lmaz rol\u00fcn\u00fc s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Fakat dizinin 3. sezonundan itibaren di\u011fer ba\u015frol oyuncusu Hazal Kaya ve yard\u0131mc\u0131 oyuncular Bar\u0131\u015f K\u0131l\u0131\u00e7 ve Ceyda Ate\u015f gibi oyuncularla beraber dizinin kadrosundan ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n2012 senesinde Private Practice adl\u0131 dizinin uyarlamas\u0131 olan Merhaba Hayat adl\u0131 bir medikal dizide doktor rol\u00fcnde oynam\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,2011 senesinde kanser oldu\u011funu \u00f6\u011frendi, yo\u011fun bir tedavi s\u00fcrecinin ard\u0131ndan hastal\u0131\u011f\u0131 yendi.\r\n\r\nVahide Per\u00e7in, 1991 y\u0131l\u0131ndan beri tiyatro oyuncusu Altan G\u00f6rd\u00fcm ile evli olup Alize G\u00f6rd\u00fcm (d.1994) ad\u0131nda bir k\u0131zlar\u0131 vard\u0131r. 22 y\u0131ld\u0131r evli oldu\u011fu e\u015finden Mart 2013\u2019de bo\u015fan\u0131p kendi k\u0131zl\u0131k soyad\u0131 olan Per\u00e7in\u2018i kullanmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,2013 senesinin haziran ay\u0131nda \u201cMuhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l\u201d dizisine H\u00fcrrem Sultan olarak girdi.