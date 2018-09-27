Vahşet! ATM’den para çekerken vuruldu

Samsun\u2019un Bafra il\u00e7esinde ATM\u2019den para \u00e7ekti\u011fi s\u0131rada silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frayan Yusuf G\u00fcr, t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. ,G\u00fcr, 27 Temmuz'da sosyal payla\u015f\u0131m hesab\u0131ndan \u201cB\u00fct\u00fcn sevdiklerime dostlar\u0131ma benden hat\u0131ra kals\u0131n. \u00d6l\u00fcm\u00fcn saati, g\u00fcn\u00fc yok\u201d \u015feklinde payla\u015f\u0131mda bulunmu\u015f.\r\n,Olay, Emirefendi Mahallesi Atat\u00fcrk Bulvar\u0131'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Yusuf G\u00fcr (39), ATM'den para \u00e7ektikten sonra plakal\u0131 otomobiline binerken hen\u00fcz kimli\u011fi belirlenemeyen bir ki\u015finin silahl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frad\u0131.\r\n\r\n,Aln\u0131na ve g\u00f6\u011fs\u00fcne isabet eden kur\u015funlarla a\u011f\u0131r yaralanan G\u00fcr, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Bafra\u2019da \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. O,Sinir krizi ge\u00e7iren kad\u0131n da hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n,Otomobilde bulunan G\u00fcr'\u00fcn yengesi D\u00f6nd\u00fc Sar\u0131, g\u00f6zlerinin \u00f6n\u00fcnde meydana gelen olay sonras\u0131 sinir krizleri ge\u00e7irdi. \r\n,Olay sonras\u0131 ka\u00e7an silahl\u0131 sald\u0131rgan ise bir i\u015f yerinin kameras\u0131nca g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Polis, katil zanl\u0131s\u0131n\u0131 yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Yaral\u0131 G\u00fcr, hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n, Hayat\u0131n\u0131 kaybeden Yusuf G\u00fcr\u2019\u00fcn 27 Temmuz'da sosyal payla\u015f\u0131m hesab\u0131ndan \u201cB\u00fct\u00fcn sevdiklerime dostlar\u0131ma benden hat\u0131ra kals\u0131n. \u00d6l\u00fcm\u00fcn saati, g\u00fcn\u00fc yok\u201d \u015feklinde payla\u015f\u0131mda bulundu\u011fu belirlendi.