Vali'den binlerce kişiye büyük müjde! Ödemeler başlıyor

Vali'den binlerce ki\u015fiye b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde! \u00d6demeler ba\u015fl\u0131yor,Ke\u00e7i\u00f6ren Kaymakaml\u0131\u011f\u0131nda bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenleyen Vali Topaca, Ke\u00e7i\u00f6ren'de ge\u00e7en Pazar g\u00fcn\u00fc kuvvetli ya\u011f\u0131\u015f sonucunda toplamda 24 i\u015f yeri, 60 konut, bir de binalardaki ortak kullan\u0131m alanlar\u0131 olmak \u00fczere 103 ba\u011f\u0131ms\u0131z b\u00f6l\u00fcmde maddi hasar olu\u015ftu\u011funu belirtti., "Herhangi bir can kayb\u0131n\u0131n olmamas\u0131 bu i\u015fin sevindirici y\u00f6n\u00fcd\u00fcr" ifadesini kulland\u0131. ,Olu\u015fturduklar\u0131 7 komisyonun binalarda ve i\u015f yerlerindeki hasar tespitini yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Topaca, Ke\u00e7i\u00f6ren'de 23 arac\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, bu ara\u00e7lardan kaskosu olmayan 19 ara\u00e7ta hasar tespitinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Konutlarla ilgili zararlar\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 i\u00e7in \u00f6demelere bug\u00fcn saat 13.00'ten itibaren ba\u015flan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Vali Topaca, \u015funlar\u0131 dedi:,"725 bin liral\u0131k \u00f6demeyi bug\u00fcn ak\u015fama kadar zarar g\u00f6ren konut ve i\u015f yeri sahiplerine yapm\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z. \r\n\r\n,Gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 da cevapland\u0131ran Topaca, kendisinin ad\u0131n\u0131n kullan\u0131larak baz\u0131 ki\u015filerin doland\u0131r\u0131lmas\u0131 ile ilgili, "Bu i\u015fi yapanlar\u0131 takip ediyoruz. ,Yap\u0131lan yard\u0131mlar sadece bunlarla s\u0131n\u0131rl\u0131 de\u011fil. Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ilk andan itibaren olaya m\u00fcdahale etti. Belediyemizin de 500 bin liran\u0131n \u00fczerinde afetzedelere yard\u0131m\u0131 olacak." ,Ayr\u0131ca 19 ara\u00e7 sahibine de 81 bin lira \u00f6deme yapaca\u011f\u0131z,Benim ismini kullanarak Ankara'daki baz\u0131 i\u015f adamlar\u0131n\u0131 arayan ki\u015filerle ilgili tespitleri yapt\u0131r\u0131yoruz. Ankara d\u0131\u015f\u0131ndan genelde sahte isimler \u00fczerine al\u0131nm\u0131\u015f numaralarla bunu yap\u0131yorlar" cevab\u0131n\u0131 verdi.