Valilik önünde dehşet anları! Jiletle kendini doğradı

Valilik \u00f6n\u00fcnde deh\u015fet anlar\u0131! Jiletle kendini do\u011frad\u0131\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, maddi durumunun iyi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yard\u0131m alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia eden Ali S. (38), Kayseri Valili\u011fi \u00f6n\u00fcne gelerek kendisine zarar vermeye ba\u015flad\u0131.,Ali S.'nin bir s\u00fcre \u00f6nce cezaevinden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ve ve Kayseri Valili\u011fi taraf\u0131ndan kendisine yard\u0131m edildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,Kayseri'de, Valilik \u00f6n\u00fcnde yard\u0131m alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ederek elindeki jiletle kendine zarar veren \u015fahs\u0131, vali yard\u0131mc\u0131s\u0131 ikna etti.\r\n,Polis ekiplerinin \u00e7abas\u0131na ra\u011fmen ikna olmayan Ali S., Vali S\u00fcleyman Kam\u00e7\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015fmek istedi. Kanlar i\u00e7erisinde kalan Ali S.'nin yan\u0131na Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ali Uslanmaz geldi. Ali S. ile konu\u015farak ikna eden Uslanmaz, \u015fahs\u0131 Valili\u011fe ald\u0131. \r\n\r\n