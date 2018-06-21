Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin'den kayıp Leyla açıklaması

A\u011fr\u0131'da kaybolan ve g\u00fcnlerdir binlerce ki\u015fi taraf\u0131ndan aranan 3,5 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir\u2019i arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 aral\u0131ks\u0131z devam ederken VAN AFAD Birlik M\u00fcd\u00fcr\u00fc Sadi Ekin'den yeni bir a\u00e7\u0131klama geldi.,T\u00fcrkiye genelinde 80 ilde m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc bulunan 11 ilde ise arama-kurtarma birlikleri olan AFAD, Ankara ve \u0130stanbul ile birlikte en deneyimli arama-kurtarma ekiplerini i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131ran Van birli\u011fini b\u00f6lgeye g\u00f6nderdi.\r\n,Metruk binalardan tutunda tand\u0131r tipi dedi\u011fimiz evlere, eski su kuyular\u0131na bakt\u0131k. K\u00f6y i\u00e7erisinde bulunan dere yata\u011f\u0131na, bu\u011fday kuyular\u0131na, sazl\u0131klara, her yere bak\u0131yoruz. ,A\u011fr\u0131'da kaybolan Leyla Aydemir, g\u00fcnlerdir binlerce ki\u015fi taraf\u0131ndan aran\u0131yor.,A\u011fr\u0131\u2019da, Ramazan Bayram\u0131\u2019n\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane k\u00f6y\u00fcndeki evinin \u00f6n\u00fcnde oynarken kaybolan 3,5 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir\u2019i arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yedinci g\u00fcn\u00fcnde de devam ediyor.\r\n,Milliyet'te yer alan habere g\u00f6re; Aydemir'i arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fckleri belirten VAN AFAD Birlik M\u00fcd\u00fcr\u00fc Sadi Ekin, "K\u00f6y i\u00e7inde ve \u00e7evresinde aranmad\u0131k yer kalmad\u0131. ,K\u00f6y\u00fcn b\u00fct\u00fcn s\u0131n\u0131rlar\u0131nda arama yapt\u0131k, malesef Leyla'dan tek bir iz yok" dedi.,Dedesi Leyla i\u00e7in 300 bin TL \u00f6d\u00fcl bile koydu...