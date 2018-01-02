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Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
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Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
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