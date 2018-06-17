Van'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika! Kandilli Rasathanesi'nden a\u00e7\u0131klanan son verilere g\u00f6re Van'da 3,4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\r\n\r\n,Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD) ise depremin derinli\u011fini 13 km olarak duyurdu.\r\n\r\n,Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc'nden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, 21:40'ta Van'da 3.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem medyana geldi.Deprem yerin 10 km derinli\u011finde ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\n,Van'da 3 g\u00fcn \u00f6nce 4.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana gelmi\u015fti.