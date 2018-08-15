Van'da dolara tepki halayı

S\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 klip ve \u015fark\u0131larla g\u00fcndeme gelen Ayd\u0131n Ayd\u0131n, yine ilgin\u00e7 bir protestoya imza att\u0131.\r\n\r\n,Ayd\u0131n Ayd\u0131n, geldi\u011fi Van'\u0131n Geva\u015f il\u00e7esi meydan\u0131nda, program \u00f6ncesi vatanda\u015flar\u0131 halaya davet etti, ard\u0131ndan da \u00fczerinde ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 dolarlar\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcn halay\u0131n\u0131n i\u00e7erisine att\u0131. ,'\u00c7epik ' program\u0131na kat\u0131lan Geva\u015fl\u0131 vatanda\u015flar, T\u00fcrk\u00fcc\u00fc Ayd\u0131n Ayd\u0131n'\u0131n s\u00f6yledi\u011fi K\u00fcrt\u00e7e \u015fark\u0131lar e\u015fli\u011finde, yere at\u0131lan dolarlar\u0131n \u00fczerine bas\u0131p halay \u00e7ekti.\r\n\r\n,ABD'nin ekonomik yapt\u0131r\u0131m karar\u0131na tepki ama\u00e7l\u0131 yap\u0131lan halayl\u0131 protestoya destek veren Geva\u015f Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sinan Hakan, 'dolara inat' halay \u00e7ektiklerini belirterek, "Biz b\u00fcy\u00fck bir medeniyetin \u00e7ocuklar\u0131y\u0131z. Gelecek T\u00fcrkiye devridir. Biz bu \u00fclkenin b\u00fct\u00fcn de\u011ferlerine \u00f6nem verdi\u011fimiz gibi, para birimimize, T\u00fcrk liras\u0131na sonsuz g\u00fcveniyoruz, inan\u0131yoruz. Cennet gibi bir vatan\u0131m\u0131z var. Bu cennet vatan\u0131m\u0131zda bizim dolarla, ba\u015fka \u015feylerle i\u015fimiz olmaz. Dolar, T\u00fcrk paras\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda solar. Dolara inat halay\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7ektik" dedi.\r\n\r\n,Organizasyonu yapan T\u00fcrk\u00fcc\u00fc Ayd\u0131n Ayd\u0131n ise, "Bizim bundan sonra slogan\u0131m\u0131z. Ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131n tac\u0131 TL, dolar\u0131 bozal\u0131m hele, duyan duymayana desin, Haydi T\u00fcrkiyem el ele. Bundan sonra bizim TL'miz Allah'\u0131n izniyle d\u00fcnyan\u0131n en de\u011ferli paras\u0131, liras\u0131. O y\u00fczden de Vanl\u0131 hem\u015fehrilerime te\u015fekk\u00fcr ediyorum" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,.