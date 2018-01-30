Van'da feci kaza, çok sayıda ölü var

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Aksaray'daki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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TSK stratejik tepeyi ele geçirdi! MPT-76'larla mevzide...
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F-16 savaş uçakları Diyarbakır'dan peş peşe havalandı
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KPSS sorularının sızdırılması davasında 5 sanığa hapis cezası
DÜNYA
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İsrail askerleri, 26 Filistinliyi gözaltına aldı
YAŞAM
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Ankara metrosunda hareketli dakikalar! Üniversiteli genç kız raylara düştü
GÜNDEM
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Suriyeli muhalifleri Soçi'de Türkiye temsil edecek
YAŞAM
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Bingöl’de 33 hayvan yanarak telef oldu
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Eskişehir’de kumar operasyonu: 64 gözaltı
MAGAZİN
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Vartolu, Türk televizyon tarihine geçti!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Gaflete bak
MAGAZİN
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Berke'den Caner'le ilgili herkesi şoke eden iddia!
DÜNYA
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CIA’den flaş Çin açıklaması: En az Rusya kadar büyük tehdit!
YAŞAM
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Buz tutan Çıldır Gölü'ne turist akını
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28 yıl önce ABD'li askerlere verilmişti, annesini ilk kez böyle gördü!
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'Komando' olmak için Fransa'dan Türkiye'ye geldi
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi
DÜNYA
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PYD/YPG'nin suç dosyası kabarık
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Van'da feci kaza, çok sayıda ölü var
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Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
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