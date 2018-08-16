Van'dan kötü haber: Çok sayıda ölü ve yaralı

Van'dan \u00e7ok k\u00f6t\u00fc haber geldi! \u00c7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131 var...,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, AK Parti'nin 6. Ola\u011fan B\u00fcy\u00fck Kongresi'ne kat\u0131lmak \u00fczere yola \u00e7\u0131kan kad\u0131nlar\u0131 ta\u015f\u0131yan, s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kimli\u011fi ve plakas\u0131 hen\u00fcz \u00f6\u011frenilemeyen otob\u00fcs, Geva\u015f il\u00e7esi Balaban mevkisinde kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen otomobille \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.,Kazada otomobilde bulunan 4 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, bir ki\u015fi a\u011f\u0131r yaraland\u0131, otob\u00fcsteki 12 ki\u015fi de hafif yaraland\u0131.,\u00d6L\u00dc SAYISI 5\u2019E Y\u00dcKSELD\u0130,Kazada ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirenlerin say\u0131s\u0131 5\u2019e y\u00fckseldi. ,Yaral\u0131 AK Parti \u00fcyesi 12 ki\u015finin hastanelerde tedavilerine devam edildi\u011fi kaza ile ilgili soru\u015fturma s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.,.,Kazada demir y\u0131\u011f\u0131n\u0131 haline d\u00f6n\u00fc\u015fen otomobilde \u00f6lenlerin Yadigar Handano\u011flu, Osman Handano\u011flu, Asl\u0131han Dayan, \u0130nci Eslen Dayan ve Zeki Dayan olduklar\u0131 belirlendi.