Van Gölü'nde korkunç olay! Yüzlercesi telef oldu...

Do\u011fal ya\u015fam ortamlar\u0131nda y\u00fczlercesi telef oldu.,Adada \u00f6len mart\u0131lardan doku ve kan \u00f6rne\u011fi alan uzmanlar, yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131ca\u011f\u0131n ve a\u00e7l\u0131\u011f\u0131n mart\u0131lar\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden oldu\u011funu bildirdi.\r\n\r\n,Van G\u00f6l\u00fc'nde \u00e7ok say\u0131da ku\u015f t\u00fcr\u00fcn\u00fcn ya\u015fam alan\u0131 olan Ad\u0131r ve \u00c7arpanak adalar\u0131n\u0131 \u00fcreme mekanlar\u0131 haline getiren mart\u0131lar\u0131n bir k\u0131sm\u0131 telef oldu.\r\n\r\n,Van Y\u00fcz\u00fcnc\u00fc Y\u0131l \u00dcniversitesi (YY\u00dc) Yaban Hayvanlar\u0131 Koruma Rehabilitasyon Merkezi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Lokman Aslan, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Van G\u00f6l\u00fc havzas\u0131nda ya\u015fayan mart\u0131lar\u0131n \u00fcreme yerlerinin ba\u015f\u0131nda Akdamar, \u00c7arpanak ve Ad\u0131r adalar\u0131 geldi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Her y\u0131l \u00fcreme d\u00f6nemlerinde mart\u0131lar\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131n telef oldu\u011funu anlatan Aslan, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,Van B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ekipleri taraf\u0131ndan \u00f6len mart\u0131lar toplat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,"Bunlar korkulacak \u00f6l\u00fcmler de\u011fil. \u00dc\u00e7 milyon mart\u0131dan y\u00fczde 1'inde \u00f6l\u00fcmler olsa da bu 30 bin mart\u0131ya tekab\u00fcl ediyor. Bunlar e\u011fer toplanmazsa \u00e7evre halk\u0131n\u0131 tedirgin eder. Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Van \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile beraber bu \u00fcreme alanlar\u0131n\u0131 kontrol ediyoruz. Mart\u0131 \u00f6l\u00fcmleriyle ilgili gerekli \u00f6nlemleri al\u0131yoruz. Kontrollerimiz sonucunda mart\u0131 \u00f6l\u00fcmlerinin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 yerlerin temizlenmesi gerekti\u011fini belediye ekiplerine bildirdik. \r\n,Yar\u0131n da Van G\u00f6l\u00fc k\u0131y\u0131s\u0131ndaki temizlik \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z devam edecek. Bug\u00fcn 200 torba mart\u0131 \u00f6l\u00fcs\u00fc toplad\u0131k ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z s\u00fcr\u00fcyor." dedi.\r\n\r\n,Bu kapsamda b\u00fct\u00fcn mart\u0131 \u00f6l\u00fcmlerinin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00fct\u00fcn k\u0131y\u0131lar temizleniyor. Halk\u0131n korkaca\u011f\u0131 herhangi bir \u015fey yok. Bunlar rutin \u00f6l\u00fcmlerdir. Merkez olarak, u\u00e7amayan mart\u0131lar\u0131n tedavisini yap\u0131yoruz."\r\n,B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u00c7evre Koruma Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc personeli Ka\u011fan B\u00fclent Toruk\u00e7u da Van G\u00f6l\u00fc k\u0131y\u0131s\u0131nda telef olmu\u015f y\u00fczlerce mart\u0131 toplad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek, "Toplamda 7 ki\u015filik ekiple \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k ancak o kadar \u00e7ok mart\u0131 var ki bug\u00fcn i\u015fimiz bitmedi. ,.,\u015eoke eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Van'dan geldi...