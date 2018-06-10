Vanaya son 48 saat

D\u00fcnyan\u0131n enerji koridoru olma yolunda ilerleyen T\u00fcrkiye, TANAP ile bir r\u00fcyay\u0131 daha ger\u00e7ekle\u015ftiriyor. ,Azeri gaz\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye \u00fczerinden Avrupa\u2019ya ta\u015f\u0131yacak ve \u201cEnerjinin \u0130pek Yolu\u201d olarak adland\u0131r\u0131lan Trans Anadolu Do\u011falgaz Boru Hatt\u0131 Projesi (TANAP) 12 Haziran\u2019da Eski\u015fehir\u2019de devreye al\u0131n\u0131yor. T\u00fcrkiye\u2019de gaz\u0131n da\u011f\u0131t\u0131m\u0131n\u0131n ba\u015flayaca\u011f\u0131 ilk nokta olan Eski\u015fehir Kompres\u00f6r ve \u00d6l\u00e7\u00fcm \u0130stasyonu\u2019nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek projenin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130lham Aliyev, G\u00fcrcistan Cumhurba\u015fkan\u0131 Giorgi Margvela\u015fvili ve ilgili \u00fclkelerin enerji bakanlar\u0131n\u0131n kat\u0131lmas\u0131 bekleniyor.,TANAP, T\u00fcrkiye-G\u00fcrcistan s\u0131n\u0131r\u0131nda Ardahan\u2019\u0131n Posof il\u00e7esi T\u00fcrkg\u00f6z\u00fc k\u00f6y\u00fcnden ba\u015flayarak Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, G\u00fcm\u00fc\u015fhane, Giresun, Sivas, Yozgat, K\u0131r\u015fehir, K\u0131r\u0131kkale, Ankara, Eski\u015fehir, Bilecik, K\u00fctahya, Bursa, Bal\u0131kesir, \u00c7anakkale, Tekirda\u011f ve Edirne olmak \u00fczere 20 il ve 67 il\u00e7eden ge\u00e7ecek. ,Toplam uzunlu\u011fu bin 850 kilometre olan TANAP, Yunanistan s\u0131n\u0131r\u0131nda Edirne\u2019nin \u0130psala il\u00e7esinde son bulacak ve bu noktadan Avrupa \u00fclkelerine do\u011falgaz aktaracak TAP Do\u011falgaz Boru Hatt\u0131\u2019na ba\u011flanacak. Y\u0131ll\u0131k toplam kapasitesi 16 milyar metrek\u00fcp olacak proje ile 10 milyar metrek\u00fcp do\u011falgaz\u0131n Avrupa\u2019ya, 6 milyar metrek\u00fcp\u00fcn ise T\u00fcrkiye\u2019ye ta\u015f\u0131nmas\u0131 hedefleniyor. \u0130lk etapta Boru Hatlar\u0131 ile Petrol Ta\u015f\u0131ma A\u015e (BOTA\u015e) Eski\u015fehir\u2019den 2019 Haziran\u2019a kadar 2 milyar metrek\u00fcp gaz alabilecek ve bu miktar her y\u0131l 2 milyar metrek\u00fcp art\u0131r\u0131larak 2021\u2019de 6 milyar metrek\u00fcpe ula\u015facak.,Azerbaycan\u2019\u0131n Hazar Denizi\u2019ndeki \u015eah Deniz-2 Gaz Sahas\u0131 ve Hazar Denizi\u2019nin g\u00fcneyindeki di\u011fer sahalarda \u00fcretti\u011fi do\u011falgaz\u0131n T\u00fcrkiye \u00fczerinden Avrupa\u2019ya ta\u015f\u0131nmas\u0131n\u0131 ama\u00e7layan TANAP, T\u00fcrkiye\u2019nin do\u011falgaz arz g\u00fcvenli\u011fi ve \u00e7e\u015fitlili\u011fine b\u00fcy\u00fck katk\u0131 sa\u011flayacak. Hat, Edirne\u2019nin \u0130psala il\u00e7esinden Yunanistan\u2019a ula\u015facak. ,Bu noktadan, Avrupa \u00fclkelerine do\u011falgaz iletimi yapacak olan TAP Do\u011falgaz Boru Hatt\u0131\u2019na ba\u011flanacak. Eski\u015fehir-Trakya aras\u0131ndaki b\u00f6l\u00fcm\u00fcn in\u015faat\u0131n\u0131n ise 2019 y\u0131l\u0131nda tamamlanmas\u0131 hedefleniyor. B\u00f6ylece BOTA\u015e, hem Eski\u015fehir\u2019den hem de Trakya\u2019dan hat \u00fczerinden gaz alabilecek.,TANAP\u2019ta ilk ad\u0131m T\u00fcrkiye Cumhuriyeti H\u00fck\u00fbmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti H\u00fck\u00fbmeti aras\u0131nda 24 Aral\u0131k 2011\u2019de imzalanan mutabakat zapt\u0131 ile at\u0131ld\u0131. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol \u015eirketi (SOCAR) taraf\u0131ndan TANAP Do\u011falgaz \u0130letim A\u015e kuruldu. ,Tarih\u00ee projenin temel atma t\u00f6reni ise Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130lham Aliyev\u2019in kat\u0131l\u0131m\u0131yla 17 Mart 2015\u2019te Kars\u2019ta ger\u00e7ekle\u015ftirildi,. \u0130lk gaz\u0131n ocak ay\u0131nda verilmesiyle hatta testler ba\u015flad\u0131. Toplamda 8 milyar dolara mal olmas\u0131 beklenen proje ile T\u00fcrkiye \u00e7ok daha ucuza gaz alacak.