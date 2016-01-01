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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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Şanlıurfa'nın okul yoluna bombalı tuzak!
YAŞAM
-
Başpehlivan Hakkı Aygün ve güreşçi Mehmet Ali Avcı'ya silahlı saldırı!
DÜNYA
-
ABD'li terörist böyle ağladı!
SPOR
-
Selçuk Şahin'den sürpriz imza! 1 yıllık sözleşme...
GÜNDEM
-
FETÖ'nün 'özel görüntülü' şantaj arşivi ele geçirildi
YAŞAM
-
Rüzgarın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatıları havada uçtu, vatandaş sokakları boşalttı
GÜNDEM
-
Hangi Gıda Ürünleri Hileli (Bakanlık 282 hileli ürünü açıkladı)
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'metal yorgunluğu' açıklaması
SPOR
-
ÖZET İZLE: Boluspor 6-2 Fenerbahçe maç özeti, golleri İzle | FB-Bolu Skoru, Geniş Özeti
YAŞAM
-
Metrobüste 'cosplay' şoku! Herkes şaştı kaldı...
DÜNYA
-
Papua Yeni Gine'de 6,8 ile sallandı
GÜNDEM
-
AFAD tarafından yayınlanan yeni deprem haritası güncellendi
POLİTİKA
-
MHP lideri Bahçeli'nin A Takımı belli oldu
YAŞAM
-
Kırklareli'nde şehir merkezine lapa lapa kar yağdı
YAŞAM
-
Edirne'de miras yüzünden küsen kardeşlerin şaşırtan kavgası!
DÜNYA
-
Son Dakika: Mısır'da şiddetli patlama! (Mısır patlama, ölü yaralı var mı?)
GÜNDEM
-
Batman'da PKK operasyonu: 2 terörist öldürüldü, 1 asker yaralı
GÜNDEM
-
Yunanistan, FETÖ'cüleri sınır dışı etti!
GÜNDEM
-
Paraları iade etti ama...
DÜNYA
-
Rusya’nın kadın polisleri: 'Tutukla beni' diyerek...
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Vartolu Erkan Kolçak Köstendil bakın kiminle evlenecek!
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Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil evleniyor.
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