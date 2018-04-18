Vartolu hayranları bu habere dikkat!

Vartolu hayranlar\u0131 bu habere dikkat!,.,Vartolu \u00c7ukur'dan '\u00e7\u0131k\u0131yor',\u00c7ukur\u2019un Vartolusu Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil `12 Numaral\u0131 Adam` oyunuyla Avrupa turnesine \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n,Kendi yaz\u0131p y\u00f6netti\u011fi tek ki\u015filik oyununu sahneleyecek olan K\u00f6stendil, turnesinin ilk aya\u011f\u0131n\u0131 28 Nisan\u2019da Amsterdam `Podium Mozaiek`te ger\u00e7ekle\u015ftirecek.\r\n,Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil, 1983 y\u0131l\u0131nda Bursa\u2019da d\u00fcnyaya geldi. \u00dcniversite e\u011fitimini, Mimar Sinan G\u00fczel Sanatlar \u00dcniversitesi Devlet Konservatuvar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezun olarak tamamlad\u0131.,2008 y\u0131l\u0131nda \u201cG\u00fcz Sanc\u0131s\u0131\u201d filmi ile sinema hayat\u0131na giri\u015f yapt\u0131. \u0130lk olarak Facebook dizisi olan Mukadderat\u2019\u0131 yaz\u0131p y\u00f6neten oyuncu 2009 y\u0131l\u0131nda \u201cM.A.T\u201d dizisinde, 2012 \u201cBabalar ve Evlatlar\u0131\u201d dizisinde, 2008 y\u0131l\u0131ndada G\u00fcz Sanc\u0131s\u0131 filminde rol ald\u0131.\r\n,Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil, 2017 y\u0131l\u0131nda uzun s\u00fcredir birlikte oldu\u011fu g\u00fczel oyuncu Cansu Tosun ile ni\u015fanland\u0131.\r\nErkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil, Sakarya F\u0131rat, Merhamet ve Ulan \u0130stanbul dizilerinde rol ald\u0131.\r\n,Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil, TRT1 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Sakarya F\u0131rat dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ``Er Mahmut Karakum`` karakteriyle b\u00fcy\u00fck bir be\u011feni ve ilgi toplad\u0131.\r\n