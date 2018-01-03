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Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki rolü izleyenleri şaşkına çeviriyor
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Çukur dizisinde 'Vartolu' karakteri ile fırtınalar estiren Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki sahnesini izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
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