Vasco da Gama - Flamengo Flamengo maçında ilginç olay

Ambulans \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131. Hal b\u00f6yle olunca iki tak\u0131m futbolcular\u0131 ambulans\u0131 iterek sahadan \u00e7\u0131kartt\u0131. Ortaya ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\n,Silva sakatlan\u0131nca sahaya ambulans girdi. Oyuncuyu araca bindiren sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri sahadan ayr\u0131lmak isterken b\u00fcy\u00fck bir \u015fokla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi.\r\n\r\n,.,M\u00fccadele devam ederken ise ilgin\u00e7 bir olay ya\u015fand\u0131. Ev sahibi tak\u0131m oyuncusu Bruno Silva bir pozisyonda sakatland\u0131. \r\n\r\n,Vasco da Gama Brezilya Ligi'nin 25. hafta ma\u00e7\u0131nda zorlu ma\u00e7ta Flamengo ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi.\r\n\r\n